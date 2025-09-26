Gol anuncia lançamento de 6 novas rotas internacionais a partir de dezembro

A Gol anunciou ontem novas rotas internacionais para a alta temporada de verão, incluindo cinco entre cidades brasileiras e argentinas.

O que aconteceu

A partir de dezembro, quatro novas rotas entre cidades do Brasil e Argentina estarão em operação. São elas: Mendoza ao Rio de Janeiro/Galeão, Rosário a São Paulo e Florianópolis, e Córdoba a Florianópolis.

Outra novidade é o trajeto que liga Assunção ao Rio de Janeiro. Ao Paraguai, a oferta da Gol crescerá 45% na alta temporada, que também incluirá mais opções de voos entre a capital paraguaia e São Paulo.

Em mais uma nova rota, passageiros de São Paulo/Guarulhos e Buenos Aires/Aeroparque terão acesso a voos diretos para Punta del Este, no Uruguai. No geral, a oferta ao Uruguai cresce 38%, com maior oferta também na capital Montevidéu, que ganha desde novembro uma nova rota sem escalas para Fortaleza, no Ceará.

A companhia aérea se prepara para o que chama de 'maior oferta internacional da sua história para uma alta temporada de verão'. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, a companhia terá um crescimento de 20% em relação à oferta do verão 2024/2025, disponibilizando mais de 5.200 voos e 980 mil assentos para destinos internacionais.

O verão também terá a retomada das ligações entre a capital argentina e Porto Alegre, em operação desde maio de 2025. Além das novas rotas, a companhia aumenta sua oferta em 7%, com destaques para diversas rotas para atrações turísticas brasileiras, como:

Porto Seguro (BPS): +45% da oferta de assentos

Brasília (BSB): +50%

Fortaleza (FOR): +15%

Rio de Janeiro (GIG): +24%

João Pessoa (JPA): +100%

Maceió (MCZ): +58%

Natal (NAT): +19%

Recife (REC): +20%

Salvador (SSA): +106%

Já no interior da Argentina, a oferta da companhia aumenta em 80%. Em Córdoba e Rosário, além das novas rotas, a tradicional oferta direta ao Rio de Janeiro cresce em 10% e 20%, respectivamente, enquanto em Mendoza a oferta cresce em 50% com a adição dos voos ao Rio.

Foz do Iguaçu, por sua vez, se consolida como base relevante aos clientes que desejam visitar o norte argentino e leste paraguaio. A oferta da Gol na cidade brasileira da Tríplice Fronteira terá um incremento de 25%, com voos diretos para São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma nova rota para Fortaleza, conectando a região ao litoral nordestino.

Novas rotas internacionais

Paraguai : Assunção ao Rio de Janeiro

: Assunção ao Rio de Janeiro Argentina : Mendoza (MDZ) ao Rio de Janeiro/Galeão (GIG), Rosário (ROS) a São Paulo (GRU) e Florianópolis (FLN), Córdoba (COR) a Florianópolis.

: Mendoza (MDZ) ao Rio de Janeiro/Galeão (GIG), Rosário (ROS) a São Paulo (GRU) e Florianópolis (FLN), Córdoba (COR) a Florianópolis. Uruguai: São Paulo (GRU) a Punta del Este (PDP) --o avião segue depois de Punta para Buenos Aires/AEP e depois volta, com AEP-PDP-GRU.

Flórida e Caribe: incremento de voos e novas rotas

A Gol vai incrementar em 7% suas operações para a Flórida. Os voos para o estado norte-americano continuam tendo Brasília como principal aeroporto que liga o Brasil a Orlando e Miami, onde serão operados até 2 voos diários em cada uma dessas rotas.

No eixo Norte-Nordeste, os clientes contam com os voos tradicionais da companhia entre Belém a Miami e de Fortaleza e Orlando. Na alta de verão, Miami ainda contará com a retomada dos voos de Manaus (MAO) e Fortaleza.

A Companhia também atende com a oferta de voos o Caribe e América Central com rotas diretas do Brasil, para Aruba, Punta Cana e Cancun. No Norte do continente, Paramaribo, no Suriname, terá uma maior oferta da sua rota para Belém, com frequências incrementadas durante a alta estação.