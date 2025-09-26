Topo

Economia

Gol anuncia lançamento de 6 novas rotas internacionais a partir de dezembro

Amanda Perobelli
Imagem: Amanda Perobelli

Colaboração para o UOL

26/09/2025 19h15

A Gol anunciou ontem novas rotas internacionais para a alta temporada de verão, incluindo cinco entre cidades brasileiras e argentinas.

O que aconteceu

A partir de dezembro, quatro novas rotas entre cidades do Brasil e Argentina estarão em operação. São elas: Mendoza ao Rio de Janeiro/Galeão, Rosário a São Paulo e Florianópolis, e Córdoba a Florianópolis.

Relacionadas

BC muda regra e fecha brecha para fraude em idosos via débito automático

Cidade da Grande SP tem 1.270 vagas de trabalho abertas para vários cargos

Novo tarifaço de Trump não impacta farmacêuticas brasileiras

Outra novidade é o trajeto que liga Assunção ao Rio de Janeiro. Ao Paraguai, a oferta da Gol crescerá 45% na alta temporada, que também incluirá mais opções de voos entre a capital paraguaia e São Paulo.

Em mais uma nova rota, passageiros de São Paulo/Guarulhos e Buenos Aires/Aeroparque terão acesso a voos diretos para Punta del Este, no Uruguai. No geral, a oferta ao Uruguai cresce 38%, com maior oferta também na capital Montevidéu, que ganha desde novembro uma nova rota sem escalas para Fortaleza, no Ceará.

A companhia aérea se prepara para o que chama de 'maior oferta internacional da sua história para uma alta temporada de verão'. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, a companhia terá um crescimento de 20% em relação à oferta do verão 2024/2025, disponibilizando mais de 5.200 voos e 980 mil assentos para destinos internacionais.

O verão também terá a retomada das ligações entre a capital argentina e Porto Alegre, em operação desde maio de 2025. Além das novas rotas, a companhia aumenta sua oferta em 7%, com destaques para diversas rotas para atrações turísticas brasileiras, como:

  • Porto Seguro (BPS): +45% da oferta de assentos
  • Brasília (BSB): +50%
  • Fortaleza (FOR): +15%
  • Rio de Janeiro (GIG): +24%
  • João Pessoa (JPA): +100%
  • Maceió (MCZ): +58%
  • Natal (NAT): +19%
  • Recife (REC): +20%
  • Salvador (SSA): +106%

Já no interior da Argentina, a oferta da companhia aumenta em 80%. Em Córdoba e Rosário, além das novas rotas, a tradicional oferta direta ao Rio de Janeiro cresce em 10% e 20%, respectivamente, enquanto em Mendoza a oferta cresce em 50% com a adição dos voos ao Rio.

Foz do Iguaçu, por sua vez, se consolida como base relevante aos clientes que desejam visitar o norte argentino e leste paraguaio. A oferta da Gol na cidade brasileira da Tríplice Fronteira terá um incremento de 25%, com voos diretos para São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma nova rota para Fortaleza, conectando a região ao litoral nordestino.

Novas rotas internacionais

  • Paraguai: Assunção ao Rio de Janeiro
  • Argentina: Mendoza (MDZ) ao Rio de Janeiro/Galeão (GIG), Rosário (ROS) a São Paulo (GRU) e Florianópolis (FLN), Córdoba (COR) a Florianópolis.
  • Uruguai: São Paulo (GRU) a Punta del Este (PDP) --o avião segue depois de Punta para Buenos Aires/AEP e depois volta, com AEP-PDP-GRU.

Flórida e Caribe: incremento de voos e novas rotas

A Gol vai incrementar em 7% suas operações para a Flórida. Os voos para o estado norte-americano continuam tendo Brasília como principal aeroporto que liga o Brasil a Orlando e Miami, onde serão operados até 2 voos diários em cada uma dessas rotas.

No eixo Norte-Nordeste, os clientes contam com os voos tradicionais da companhia entre Belém a Miami e de Fortaleza e Orlando. Na alta de verão, Miami ainda contará com a retomada dos voos de Manaus (MAO) e Fortaleza.

A Companhia também atende com a oferta de voos o Caribe e América Central com rotas diretas do Brasil, para Aruba, Punta Cana e Cancun. No Norte do continente, Paramaribo, no Suriname, terá uma maior oferta da sua rota para Belém, com frequências incrementadas durante a alta estação.

A expansão internacional da Gol é o foco da companhia para os próximos anos e esta alta temporada de verão, com a maior oferta da nossa história, reflete o nosso compromisso em atender à crescente demanda por viagens pelo continente. O aumento nas operações e a oferta de novas rotas reflete o nosso engajamento em proporcionar experiências significativas e acessíveis para todos os clientes Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Gol anuncia lançamento de 6 novas rotas internacionais a partir de dezembro

Entenda como será o novo Pix parcelado, que terá juros menores que cartões

BC muda regra e fecha brecha para fraude em idosos via débito automático

Cidade da Grande SP tem 1.270 vagas de trabalho abertas para vários cargos

Novo tarifaço de Trump não impacta farmacêuticas brasileiras

Nova taxa de Trump alerta setor de móveis, mas pode ampliar competitividade

Com salário de R$ 17 mil, Unilever retoma programa de trainee após 4 anos

Construção de seis navios prevê geração de quase 7 mil empregos na Bahia

Josias: Trump mantém obsessão por tarifas, mas sem foco no Brasil

Qual é o valor de um grama de ouro no Brasil hoje, 26 de setembro de 2025?

Plantar árvores gerou mais lucro do que abatê-las em 2024, diz IBGE