Gol anuncia lançamento de 6 novas rotas internacionais a partir de dezembro
A Gol anunciou ontem novas rotas internacionais para a alta temporada de verão, incluindo cinco entre cidades brasileiras e argentinas.
O que aconteceu
A partir de dezembro, quatro novas rotas entre cidades do Brasil e Argentina estarão em operação. São elas: Mendoza ao Rio de Janeiro/Galeão, Rosário a São Paulo e Florianópolis, e Córdoba a Florianópolis.
Outra novidade é o trajeto que liga Assunção ao Rio de Janeiro. Ao Paraguai, a oferta da Gol crescerá 45% na alta temporada, que também incluirá mais opções de voos entre a capital paraguaia e São Paulo.
Em mais uma nova rota, passageiros de São Paulo/Guarulhos e Buenos Aires/Aeroparque terão acesso a voos diretos para Punta del Este, no Uruguai. No geral, a oferta ao Uruguai cresce 38%, com maior oferta também na capital Montevidéu, que ganha desde novembro uma nova rota sem escalas para Fortaleza, no Ceará.
A companhia aérea se prepara para o que chama de 'maior oferta internacional da sua história para uma alta temporada de verão'. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, a companhia terá um crescimento de 20% em relação à oferta do verão 2024/2025, disponibilizando mais de 5.200 voos e 980 mil assentos para destinos internacionais.
O verão também terá a retomada das ligações entre a capital argentina e Porto Alegre, em operação desde maio de 2025. Além das novas rotas, a companhia aumenta sua oferta em 7%, com destaques para diversas rotas para atrações turísticas brasileiras, como:
- Porto Seguro (BPS): +45% da oferta de assentos
- Brasília (BSB): +50%
- Fortaleza (FOR): +15%
- Rio de Janeiro (GIG): +24%
- João Pessoa (JPA): +100%
- Maceió (MCZ): +58%
- Natal (NAT): +19%
- Recife (REC): +20%
- Salvador (SSA): +106%
Já no interior da Argentina, a oferta da companhia aumenta em 80%. Em Córdoba e Rosário, além das novas rotas, a tradicional oferta direta ao Rio de Janeiro cresce em 10% e 20%, respectivamente, enquanto em Mendoza a oferta cresce em 50% com a adição dos voos ao Rio.
Foz do Iguaçu, por sua vez, se consolida como base relevante aos clientes que desejam visitar o norte argentino e leste paraguaio. A oferta da Gol na cidade brasileira da Tríplice Fronteira terá um incremento de 25%, com voos diretos para São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma nova rota para Fortaleza, conectando a região ao litoral nordestino.
Novas rotas internacionais
- Paraguai: Assunção ao Rio de Janeiro
- Argentina: Mendoza (MDZ) ao Rio de Janeiro/Galeão (GIG), Rosário (ROS) a São Paulo (GRU) e Florianópolis (FLN), Córdoba (COR) a Florianópolis.
- Uruguai: São Paulo (GRU) a Punta del Este (PDP) --o avião segue depois de Punta para Buenos Aires/AEP e depois volta, com AEP-PDP-GRU.
Flórida e Caribe: incremento de voos e novas rotas
A Gol vai incrementar em 7% suas operações para a Flórida. Os voos para o estado norte-americano continuam tendo Brasília como principal aeroporto que liga o Brasil a Orlando e Miami, onde serão operados até 2 voos diários em cada uma dessas rotas.
No eixo Norte-Nordeste, os clientes contam com os voos tradicionais da companhia entre Belém a Miami e de Fortaleza e Orlando. Na alta de verão, Miami ainda contará com a retomada dos voos de Manaus (MAO) e Fortaleza.
A Companhia também atende com a oferta de voos o Caribe e América Central com rotas diretas do Brasil, para Aruba, Punta Cana e Cancun. No Norte do continente, Paramaribo, no Suriname, terá uma maior oferta da sua rota para Belém, com frequências incrementadas durante a alta estação.
A expansão internacional da Gol é o foco da companhia para os próximos anos e esta alta temporada de verão, com a maior oferta da nossa história, reflete o nosso compromisso em atender à crescente demanda por viagens pelo continente. O aumento nas operações e a oferta de novas rotas reflete o nosso engajamento em proporcionar experiências significativas e acessíveis para todos os clientes Mateus Pongeluppi, vice-presidente Comercial da Gol