Entenda como será o novo Pix parcelado, que terá juros menores que cartões

Aplicativo bancário exibindo pagamento com Pix Imagem: Bruno Peres/Agência Brasil
26/09/2025 18h59

O Banco Central adiou para o próximo mês o lançamento do Pix parcelado, que estava previsto para este mês, para focar no aprimoramento de sistemas de segurança. A informação foi obtida pelos jornais O Globo e Folha de S.Paulo. Procurado pelo UOL, o Banco Central não respondeu.

Quando uma transação for realizada por esse método, os recebedores obterão valores à vista e os bancos assumirão o risco de inadimplência dos pagadores.

Como funcionará o Pix parcelado

Será como uma versão padronizada e com juros menores do "Pix no crédito", serviço já oferecido por bancos. Diversos bancos e instituições financeiras têm oferecido parcelamentos de Pix, mas cada um com regras e juros diferentes. Atualmente, as parcelas são associadas às faturas de cartões de crédito. Na prática, funciona como um parcelamento comum no cartão. As taxas do "Pix no crédito" vão de 1,59% a 9,99% ao mês. A versão do Banco Central será padronizada, com juros iguais para todos os bancos.

Taxas de juros ainda não foram divulgadas, mas devem ser menores, porque pagamentos não serão ligados a operadoras de cartões de crédito. Quem assumirá o risco de inadimplência do pagamento será o próprio banco ou instituição financeira, e não operadoras de cartão. Com menos intermediários na operação e juros padronizados para todos os bancos, a tendência é que a alíquota seja menor que do cartão (quando é cobrado) e do atual "Pix no crédito".

É mais vantajoso comprar no cartão de crédito quando a loja oferece parcelamento sem juros. Caso uma compra tenha juros para ser dividida em vezes, o Pix parcelado sairá mais em conta. Ele funcionará como um empréstimo pessoal, com juros menores que o cartão e maiores que financiamentos tradicionais, usando o crédito pré-aprovado do pagador. Atualmente, a taxa do rotativo do cartão de crédito pode passar de 300% ao ano.

Quem recebe o dinheiro vai obter o valor integral e à vista, sem pagar a mais por isso. Atualmente, operadoras de cartão de crédito também permitem o recebimento do valor à vista para vendedores, mas cobram juros maiores por isso.

