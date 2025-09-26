Construção de seis navios prevê geração de quase 7 mil empregos na Bahia

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), aprovou a liberação de R$ 2,97 bilhões para a construção de seis navios especializados no combate a vazamentos de óleo no Estaleiro Enseada, localizado no município de Maragogipe, na Bahia.

O que aconteceu

A construção dos equipamentos prevê a geração de 6.795 empregos diretos, segundo nota divulgada pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), da Bahia. As embarcações contribuirão para a renovação da frota afretada pela Petrobras.

Do total aprovado de R$ 4 bilhões para 14 projetos em seis estados, a Bahia se destacou com a destinação de mais de 50% dos recursos. Os estados do Pará, Santa Catarina, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco também foram contemplados.

Os recursos do Fundo da Marinha Mercante (FMM) foram solicitados pela offshore Compagnie Maritime Monegasque (CMM), que escolheu o Estaleiro Enseada, na Bahia, por ser o único de 5ª geração do País, com tecnologia de ponta e capacidade para atender demandas domésticas e internacionais. Além disso, está localizado estrategicamente às margens do Rio Paraguaçu.

Os próximos passos precisam ser cumpridos para a viabilização do projeto. São eles: a assinatura do contrato de construção dos navios entre as partes e, posteriormente, a contratação do financiamento pela CMM e a respectiva liberação dos recursos pelo agente financeiro.

O secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Augusto Vasconcelos, disse que o projeto deve empregar a mão de obra da região de Maragogipe e municípios do entorno. Além disso, reflete a preocupação dos governos Federal e da Bahia com retomada da indústria naval e geração de emprego e renda para a população.