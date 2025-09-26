BC muda regra e fecha brecha para fraude em idosos via débito automático

O Banco Central (BC) alterou as regras do débito automático e fechou a brecha que havia permitido que empresas fizessem cobranças indevidas de aposentados do INSS.

A mudança ocorre após reportagens do UOL revelarem a ocorrência de dezenas de milhares de débitos automáticos não autorizados por aposentados, grande parte deles de baixa renda, analfabetos e moradores do interior do Brasil.

O que aconteceu

BC e Conselho Monetário Nacional (CMN) alteraram as regras do débito automático na quinta-feira (25). As mudanças constam na resolução CMN n° 5.251 e trazem "maior conveniência e controle ao cliente nas autorizações concedidas e evitam débitos indevidos", segundo nota do BC.

Desde 2021, os bancos não precisavam da autorização do cliente para cobranças em débito automático em favor de outras instituições financeiras. Então, uma sociedade de crédito poderia encaminhar ao banco uma lista de clientes que deveriam ser debitados. O banco apenas processava as cobranças, sem perguntar nada aos clientes. Cabia à sociedade de crédito obter a autorização.

Isso abriu uma brecha para que empresas fizessem débitos automáticos indevidos usando pequenas empresas financeiras como intermediárias. Dessa forma, o pedido de débito automático não passava pelo filtro de segurança dos bancos. O UOL identificou que uma seguradora e dois clubes de benefício operaram dessa forma. O número de ações judiciais contra esses grupos disparou de 1,4 mil, em 2020, para 31,7 mil, em 2024.

As vítimas desses débitos indevidos são aposentados e pensionistas do INSS. Isso indica que houve vazamento de dados da folha de pagamento da instituição, já que, para cadastrar um débito automático, é preciso ter nome e CPF, bem como o número da agência e da conta em que a aposentadoria é paga.

Agora, o BC determinou que os bancos devem solicitar diretamente aos clientes autorização para fazer esse tipo de débito automático. O que vale é quem é o "usuário final recebedor dos recursos referentes à autorização de débito". Se for uma empresa financeira que realizou um empréstimo, por exemplo, as regras anteriores seguem em vigor. Já se for um outro tipo de empresa, como uma seguradora ou um clube privado que usa uma financeira como intermediária, então o banco precisa do ok do cliente.

A regra que passa a vigorar nestes casos é a mesma do Pix Automático, que exige que o cliente autorize a cobrança no app do banco. Em vigor desde junho deste ano, o Pix Automático permite que o próprio usuário autorize, cancele, pause ou altere as cobranças automáticas.

O que define a regra aplicável é quem é o recebedor final dos recursos. Se essa parte final da cadeia for uma entidade não autorizada pelo BC, como uma empresa de seguros ou clube privado, então a cobrança interbancária deverá, obrigatoriamente, seguir o modelo do Pix Automático.

Banco Central, em nota enviada ao UOL

No caso de débitos automáticos que já estão em curso, as instituições têm até 1º de janeiro de 2026 para se adequar às novas regras. Já novos pedidos de débito automático devem seguir a nova regulamentação a partir de 13 de outubro de 2025.

A Febraban diz que a nova regra "fecha uma porta que estava aberta para fraudes" em débito automático. Em agosto, a entidade, que representa os principais bancos do Brasil, havia pedido ao Banco Central que revisasse as regras do débito automático.

A Febraban entende que a nova regulação do CMN saneia brechas e fecha uma porta que estava aberta para fraudes em autorizações de débitos automáticos. Portanto, é um passo muito importante, particularmente aos clientes que fazem pagamentos com débitos em sua conta bancária.

Febraban, em nota ao UOL

Relembre o caso

Como o UOL mostrou em junho, milhares de aposentados do INSS são vítimas de débitos automáticos indevidos nas contas bancárias em que recebem o benefício. É diferente da fraude investigada pela Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, em que os débitos eram feitos pelo próprio INSS, antes mesmo de depositar a aposentadoria no banco.

Uma mesma pessoa pode ser vítima de diversas cobranças irregulares e ver a aposentadoria de um salário mínimo cair até 25%. Em geral, os débitos automáticos são efetuados no mesmo dia em que o INSS paga o benefício. Assim, não dá nem tempo de o aposentado usar o dinheiro de outra forma.

Ao contrário dos descontos feitos pelo INSS, não é possível saber o tamanho do rombo da fraude do débito automático. As transações envolvem apenas empresas privadas, não sujeitas à lei de transparência. Mas dados levantados pelo UOL indicam que duas seguradoras que fizeram descontos via pequenas empresas financeiras tiveram ganhos milionários desde 2021.

Os bancos recebem tarifas de até R$ 11 por transação de débito automático. Quem paga são as financeiras que enviam o pedido de cobrança. Assim, uma empresa que desconta R$ 50 mensais em débito automático de 100 mil aposentados, por exemplo, pode arrecadar R$ 60 milhões em um ano. Desse valor, o banco pode receber até R$ 13,2 milhões em tarifas.

Para especialistas consultados pela reportagem, os bancos falharam no dever de monitorar indícios de fraudes nos débitos automáticos. Levantamento do Escavador — plataforma que reúne informações sobre processos em todas as esferas do Judiciário — a pedido do UOL mostrou que o Bradesco é o banco mais processado em conjunto com as empresas identificadas pela reportagem.

O UOL também identificou que bancos privados expuseram clientes a maior risco de fraude, ao não pedir autorização mesmo para débitos de empresas não financeiras. Novamente, o maior número de casos envolve o Bradesco. A reportagem também identificou casos envolvendo o Itaú e o Santander, mas os bancos informaram que reviram as práticas entre 2023 e 2024, após reclamações de clientes.