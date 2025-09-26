Topo

ANP interdita refinaria da Refit por tempo indeterminado por suspeita de irregularidades

ANP diz que não há evidências de que ocorra processo de refino de petróleo na unidade da Refit Imagem: Reprodução

26/09/2025 17h53

A ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) e a Receita Federal anunciaram no período da tarde desta sexta-feira a interdição da Refit, ex-Refinaria de Manguinhos, por diversas irregularidades encontradas na unidade após operação realizada na quinta-feira e na sexta. A interdição é por tempo indeterminado, informou o diretor-geral da ANP, Arthur Watt.

"Não há evidências de que ocorra processo de refino de petróleo na unidade da Refit", disse Watt a jornalistas no Ministério da Fazenda, no Rio de Janeiro.

Ele informou que entre as irregularidades estão o descumprimento de medida regulatória cautelar para acesso de outras distribuidoras; suspeita de importação irregular de gasolina não especificada, para burlar tributos; utilização de tanques não autorizados; e falta de controle de vazão de volumes; entre outros.

"Foi aberto um processo administrativo para ampla defesa da Refit", disse a diretora da ANP Symone Araújo.

Presente na coletiva, o superintendente da Receita Federal, Claudiney Santos, afirmou que a operação realizada nesta sexta-feira, que reteve novas cargas de combustíveis suspeitos retidos, em dois navios, no valor de R$ 290 milhões, se assemelha à realizada na semana passada, quando a suspeita sobre a Refit já havia sido levantada por fontes próximas ao assunto.

Outro lado

Mais cedo, antes da decisão sobre a interdição, a Refit informou ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a empresa sempre atuou de forma transparente, fornecendo regularmente informações à ANP sobre suas operações, e cumprindo todas as normas que regem o setor, inclusive no processo de importação de matérias primas.

"A Refit está sempre à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários", disse a empresa em nota, após ser questionada sobre a operação realizada nas instalações da refinaria pela ANP.

De acordo com a nota, a Refit tem 70 anos de tradição no refino de petróleo e sempre esteve alinhada ao compromisso de elevar a qualidade dos combustíveis no Brasil. "Essa dedicação se traduz em rigor e compliance ao longo da cadeia de distribuição, a fim de impedir que seus produtos sejam adulterados ou comercializados por estabelecimentos comandados por facções criminosas", informou.

Segundo fontes, 15 agentes da ANP estiveram na quinta e na sexta na Refit para fiscalizar suspeitas de que a empresa seria o destino final de cargas de combustível que teriam sido retidas pela Receita Federal, no âmbito da operação Cadeia de Carbono, o que é negado pela companhia fluminense.

