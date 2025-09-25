Topo

Trump anuncia tarifas de até 100% sobre medicamentos e caminhões

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU - ALEXI J. ROSENFELD/Getty Images via AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa na 80ª sessão da Assembleia Geral da ONU Imagem: ALEXI J. ROSENFELD/Getty Images via AFP

Do UOL, em São Paulo

25/09/2025 23h31

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou hoje um novo pacote de tarifas que atinge desde caminhões pesados até móveis e medicamentos é que vai entrar em vigor em 1º de outubro.

O que aconteceu

As novas tarifas variam de 25% a 100%. O peso maior recai sobre medicamentos patenteados ou de marca importados para os EUA, com 100% de tarifa. A exceção é caso uma empresa farmacêutica esteja construindo uma fábrica nos EUA. "Não haverá, portanto, nenhuma tarifa sobre esses produtos farmacêuticos se a construção já tiver começado", disse Trump no Truth Social.

Armários de cozinha e móveis de banheiro terão tarifa de 50%. Os EUA também colocarão uma tarifa de 30% sobre móveis estofados, disse Trump na rede social. "A razão para isso é a 'inundação' em larga escala desses produtos nos Estados Unidos por outros países. É uma prática muito injusta, mas precisamos proteger, por motivos de segurança nacional e outros, nosso processo de fabricação", postou Trump.

Caminhões pesados também receberão tarifas. O país vai impor uma tarifa de 25% sobre as importações de todos os caminhões pesados a partir de 1º de outubro. "A fim de proteger nossos grandes fabricantes de caminhões pesados da concorrência externa desleal, estarei impondo, a partir de 1º de outubro de 2025, uma tarifa de 25% sobre todos os "caminhões pesados (grandes!)" fabricados em outras partes do mundo", disse Trump no Truth Social, acrescentando que a medida beneficiaria empresas como Peterbilt, Kenworth e Freightliner.

Com informações da Reuters

