BC vê 'moderação da atividade' e reduz previsão de alta do PIB para 2%

O BC (Banco Central) reduziu de 2,1% para 2% a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de 2025, mostra o Relatório de Política Monetária divulgado hoje pela autoridade monetária. O ajuste é justificado pela expectativa de "continuidade da moderação da atividade econômica no segundo semestre".

O que diz o relatório

BC piorou a perspectiva de alta do PIB. A atualização reduz para 2% a expectativa de crescimento da economia nacional neste ano. No relatório divulgado em junho, a projeção da autoridade monetária havia subido de 1,9% para 2,1%. Apesar da revisão otimista, o relatório já apontava para a desaceleração econômica.

Projeção é inferior à estimativa do governo. A Secretaria de Política Econômica, do Ministério da Fazenda, prevê o aumento de 2,5% do PIB neste ano. Ao mesmo tempo, o mercado financeiro projeta um avanço de 2,16% da soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

PIB avançou 2,2% no segundo trimestre. A alta na comparação com o mesmo período do ano passado correspondeu ao menor ritmo de crescimento na base de comparação desde 2020. Na ocasião, a economia nacional encolheu 10,1% no primeiro período afetado pelos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus.