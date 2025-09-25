Para onde fica mais barato viajar com a valorização do real?

O dólar turismo já se desvalorizou mais de 13% em relação ao real desde o início do ano. Além dos Estados Unidos, países com taxas de câmbio que acompanham a moeda americana se tornam mais vantajosos para os brasileiros. Passagens de avião para o mundo todo também ficam mais baratas.

O que aconteceu

Valorização do real é mais sentida em viagens aos Estados Unidos. O dólar turismo caiu de R$ 6,40, em janeiro de 2025, para R$ 5,49 ontem. Dessa forma, um pacote de viagem de US$ 2.000 saindo de São Paulo para ficar cinco dias em Orlando cai de R$ 12.800 para R$ 10.980 (sem considerar o IOF). Mesmo assim, ainda é difícil gastar pouco no exterior enquanto o dólar está acima de R$ 5.

Bahamas, Emirados Árabes e Equador estão entre outros destinos que ficam mais baratos. Esses países têm economias totalmente dolarizadas ou taxas de câmbio atreladas ao dólar, razão pela qual uma oscilação para baixo também beneficia o turista brasileiro. O mesmo acontece com Qatar, Curaçau, Hong Kong, Panamá e Arábia Saudita, entre outros exemplos.

Passagens aéreas para o mundo inteiro ficam mais baratas, porque os preços da aviação mundial dependem diretamente da cotação do dólar. Cerca de 60% dos custos das companhias aéreas, como combustíveis, estão ligados à divisa dos EUA, segundo a FecomercioSP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo).

Alguns outros custos de viagens também têm preços baseados no dólar mesmo fora dos EUA. É o caso de seguros-viagem e determinados pacotes e passeios vendidos por agências internacionais de turismo.

Especialista recomenda comprar a moeda aos poucos. A economista Juliana Inhasz, professora do Insper, disse que quem planeja viajar para o exterior deve comprar a moeda do país de destino pouco a pouco, a cada mês —uma recomendação que em geral se aplica a qualquer cenário. Mesmo com a atual tendência de queda do dólar, é difícil prever a variação cambial dentro de alguns meses, pois isso depende tanto da economia americana quanto da brasileira. Assim, uma compra gradual serve como uma espécie de seguro.

Europa também barateou, mas não tanto. Assim como o dólar, o euro e a libra esterlina também se desvalorizaram frente ao real neste ano, mas de forma mais moderada. Desde meados de abril, quando começou a queda constante, o dólar turismo caiu 12,2%, enquanto a queda do euro foi de 4,4%, e da libra foi de 7%. Isso reduz o preço em real de qualquer produto adquirido no Reino Unido, na zona do euro ou em outros territórios que usam a moeda.

Real foi moeda que mais se valorizou neste mês no mundo. Desde o início de 2025, o euro caiu 4,15% diante do real, a libra esterlina cedeu 9,39%, o franco suíço perdeu 3,61% do valor, o iene japonês, 10,5%, e o yuan chinês, 14%.

Se brasileiros começarem a viajar mais ao exterior, destinos nacionais terão aumento de concorrência e também deverão baratear. No ano passado, agências associadas à Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo) venderam 60% das viagens para destinos domésticos e 40% para destinos no exterior.

Motivos para a desvalorização

Queda dos juros nos EUA enfraquece a moeda. Diante dos cortes iniciados neste mês pelo Fed (banco central dos EUA), os investidores trocam suas aplicações americanas por ativos de rendimento mais alto em países como o Brasil. Nos EUA, as taxas foram fixadas em 4% a 4,25% ao ano, e o presidente Donald Trump vem pressionando o Fed por novos cortes. No Brasil, a taxa Selic permanece em 15% ao ano.

Se o Fed continuar reduzindo a taxa de juros, esse movimento pode se acentuar.

Juliana Inhasz, professora de Economia do Insper

Incertezas ficais e medidas imprevisíveis do governo Trump, como o tarifaço, aumentam a insegurança de investimentos no país, diz especialista. O maior risco reduz a entrada de capital na economia americana e contribui para queda do câmbio, segundo Inhasz.

Por outro lado, a queda da moeda torna as exportações dos EUA mais competitivas. Isso também permitiria equilibrar o déficit comercial norte-americano, que foi de US$ 918,4 bilhões no ano passado. O excesso de importações desestimula a indústria interna e aumenta a dívida do país.