'Mercado vê em aceno de Trump chance de negociar tarifaço', diz economista

O aceno de Donald Trump ao presidente Lula, em meio ao debate sobre tarifas mais altas dos EUA, abriu uma janela para o Brasil negociar, avalia Pedro Ros, economista e CEO da Referência Capital.

Segundo Ros, o histórico de Trump sugere uma postura inicial agressiva, seguida por recuos para facilitar acordos, como já ocorreu antes em negociações sobre aço e alumínio brasileiros.

Sem dúvida nenhuma, a gente sentiu que o mercado viu com bons olhos esse relacionamento se estreitando e, na verdade, eu acho que é, mais uma vez, o Trump já fazendo isso de forma totalmente intencional. Você vê desde o início, na negociação do tarifaço, Ele vem, ele peita, ele é muito agressivo e depois ele vem recuando. Então eu já imagino que toda essa situação causada por ele já talvez fosse até um pouco premeditada, pra diminuir a tensão das negociações e agora cabe ao Brasil aproveitar essa janela de oportunidade pra sentar na mesa e negociar. O tarifaço, se ele realmente continuar, é algo que vai impactar o nosso PIB, o nosso crescimento, vão ter vários setores que vão ser estrategicamente prejudicados. Pedro Ros

Nesse momento o mercado vê com bons olhos, mas o mercado brasileiro precisa se posicionar, o presidente, o Banco Central, todos precisam se comunicar com os Estados Unidos para que a gente chegue ali num ponto em comum e abaixe esse nível de tensão ali.

Pedro Ros

O CEO destaca que petróleo, agronegócio, aço, alumínio e tecnologia estão no centro das negociações e podem ser usados como trunfos pelo Brasil.

O petróleo, sem dúvida nenhuma, é algo que pode ser uma negociação interessante, porque a gente vê que o Trump manteve uma isenção nas tarifas do petróleo e isso pode vir a uma negociação de talvez tarifar ou não tarifar. Dentro do agronegócio a gente tem ali soja, carne, açúcar, etanol, que pode ser algo que possa entrar forte na negociação também. A gente vê também aço e alumínio, então pode ser algo que também tenha uma possibilidade. No mercado de tecnologia e de transição energética também tem uma possibilidade. Então, eu acho que eles vão usar as cartas na mesa de vários setores agora. No final das contas, na minha visão, eu acredito que as coisas vão acabar se acalmando e eles vão acabar seguindo um meio-termo que fique bom entre Estados Unidos e Brasil.

Pedro Ros

Lula volta da viagem a Nova York com a bagagem cheia de vitórias, a mais notável delas, a química que rolou com Donald Trump. Em coletiva de imprensa, Lula se mostrou aberto ao diálogo, à discussão sobre terras raras que podem interessar aos americanos e até mesmo ao encontro presencial com Trump. Ainda não há data para a reunião e Lula não quis aumentar as expectativas dos jornalistas.

Amanda Klein

