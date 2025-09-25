Conta de luz sobe e puxa maior prévia de inflação para setembro em 4 anos

Após a deflação registrada no mês de agosto, a prévia da inflação ganhou ritmo subiu para 0,48% em setembro, segundo dados apresentados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A aceleração foi determinada pelo aumento das contas de luz, que subiram devido ao fim do bônus de Itaipu e a manutenção da bandeira tarifária de maior custo extra.

Como foi o IPCA-15

Prévia da inflação foi a maior para setembro desde 2021 (1,14%). A alta de 0,48% surge alinhada às expectativas do mercado financeiro. O resultado reverte a queda de 0,14% dos preços apurada em agosto e representa a maior variação do indicador desde março (0,64%). No mesmo mês do ano passado, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) de setembro foi de 0,13%.

IPCA-15 acumulado em 12 meses volta a aparecer acima de 5%. Com o avanço registrado em setembro, o índice de preços passa a acumular alta de 5,32% entre outubro de 2024 e setembro deste ano. A variação acumulada é a menor desde o período encerrado em maio (5,4%). No mesmo intervalo do ano passado, a alta do indicador era de 4,12%.

Índice segue acima do limite da meta de inflação para este ano. A taxa acumulada do IPCA-15 se distancia do teto da meta. A meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que a inflação deve ser de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

Inflação deve retornar à meta somente no início do próximo ano. A estimativa foi indicada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, ao justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. "O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%", diz a carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com a previsão de que o índice oficial de preços será de 4,2% no próximo mês de março.

Contas de luz

Tarifas de energia elétrica residencial ficaram 12,17% mais caras. O encarecimento surge como uma recomposição da queda de 4,93% dos preços no mês passado. O peso no bolso das famílias faz das contas de luz o principal vilão da prévia da inflação de setembro.

Bandeira tarifária guia o aumento das contas de energia elétrica. A manutenção da bandeira tarifária vermelha Patamar 2 nas tarifas residenciais neste mês é uma das justificativas para o aumento das contas. A determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) eleva o valor dos boletos em R$ 7,87 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora) consumidos.

"Bônus de Itaipu" também motiva o aumento das contas de luz. Após trazer um alívio momentâneo, o resultado positivo de comercialização da parte brasileira da Hidrelétrica Itaipu não foi deduzido do valor das tarifas em setembro. O abatimento médio de R$ 11,59 foi realizado para todos os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês de 2024.

O que é o IPCA-15

Índice foi criado para apurar a variação dos preços nos 30 dias finalizados na metade de cada mês. O indicador começou a ser divulgado em maio de 2000 e representa uma prévia do IPCA, o índice oficial da inflação no país. Para este mês, a apuração refere-se ao período entre 15 de agosto e 15 de setembro de 2025.

Indicador considera a evolução dos preços em nove grandes grupos. As análises levam em conta as variações apresentadas por itens das áreas de alimentação e bebidas, artigos residenciais, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.

Coleta de preços do IPCA-15 é feita em um período distinto do usado pelo IPCA. Com isso, o indicador demonstra qual será a tendência do resultado do mês. A análise tem como alvo a cesta de produtos consumidos pelas famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, residentes em 11 áreas urbanas do Brasil (Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal).