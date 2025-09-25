Galípolo diz que críticas de Haddad aos juros elevados 'são legítimas'

O presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, afirmou que as críticas realizadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao atual patamar da taxa básica de juros "são absolutamente legítimas", mas ressaltou que as avaliações não são relevadas nas decisões. "A gente obviamente escuta e tenta acolher o máximo de dados possível, mas o processo decisório cabe ao Comitê de Política Monetária, com a autonomia que todos os diretores têm", disse ele.

O que aconteceu

Galípolo avaliou críticas de Haddad aos juros no maior nível desde 2006. O presidente do BC reconheceu a autonomia das opiniões de agentes do mercado financeiro sobre a decisão e destacou as críticas de Haddad à manutenção dos juros em 15% ao ano. "Acho um luxo você ter o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro fazendo comentário sobre política monetária com a delicadeza, a gentileza e a educação que eles fizeram", disse durante entrevista a respeito do Relatório de Política Monetária.

É absolutamente legítimo, do ambiente democrático que vivemos, que qualquer pessoa possa expressar sua opinião sobre o que imagina que deveria ser feito na política monetária, em especial o ministro da Fazenda.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Haddad criticou a dose do remédio do BC para conter a inflação. Durante entrevista ao ICL (Instituto Conhecimento Liberta), o ministro afirmou que a taxa Selic sequer deveria ter alcançado os 15% ao ano. "Se você me perguntar se acho justificável os juros estarem nesse patamar, eu acredito que não, mas não estou no lugar dele. [...] Essa opinião é compartilhada por boa parte do mercado financeiro", disse.

Presidente do BC diz que a maioria dos agentes é favorável às decisões. Segundo Galípolo, os indicadores de satisfação a respeito do andamento da política monetária mostram uma correlação alta entre as atitudes do Copom (Comitê de Política Monetária). "Da última vez que eu dei uma olhada, 96% dos respondentes dizem que o BC deveria fazer e o que está sendo feito", revelou.

Ele destacou que as decisões do Copom são estruturadas em dados. Galípolo destacou que os atuais diretores da autoridade monetária têm prezado pela transparência e a comunicação para manifestar as posições. "Estamos dependentes de dados, que vamos seguir observando, para identificar se a taxa de juros está no patamar contracionista o suficiente para produzir a convergência da inflação para a meta."

"Não tem um ponto de chegada, uma vitória final para a autoridade monetária", diz Galípolo. O presidente do BC disse que a estratégia definida considera um "trabalho contínuo" a longo prazo para as melhores tomadas de decisão. "É uma estratégia de tentar ser transparente, contar como está vendo as coisas e ter uma humildade na aproximação do problema", disse.

Relatório trouxe perspectivas sobre os indicadores econômicos. O documento apresentado hoje indica que o BC reduziu de 2,1% para 2% a projeção de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano. As atualizações mostram ainda que há 71% de chance da inflação acumulada de 2025 ficar acima do teto da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).