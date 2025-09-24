Klein: 'Trump isola bolsonarismo, liberta direita e fortalece esquerda'

O gesto de Donald Trump ao elogiar Luiz Inácio Lula da Silva e convidá-lo para uma reunião surpreendeu aliados e mexeu com o cenário político, avalia Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Para a colunista do UOL, o afago de Trump em Lula enfraquece o bolsonarismo, isola a ala mais radical da direita e fortalece a esquerda, criando um novo ambiente para as disputas no Brasil.

Primeiro, o bolsonarismo sofreu um duro golpe ontem, entrou em estado de negação, argumentando que é uma arapuca de Trump para Lula, mas não foi isso que transpareceu. E para efeitos de imagem e propaganda, o que prevaleceu ontem foi o ídolo máximo do bolsonarismo soltando a mão do movimento e fazendo uma faga no seu maior inimigo, o lulismo. Amanda Klein, apresentadora do Mercado Aberto

O gesto de Trump reduz o apoio americano ao bolsonarismo e pode impulsionar nomes como Tarcísio de Freitas, visto como direita pragmática, diz Klein.

O mercado pode estar avaliando um enfraquecimento do bolsonarismo com menor apoio por parte do governo americano, o que aumentaria as chances de uma candidatura do Tarcísio, que é visto pelo mercado como aquela direita mais pragmática. Amanda Klein

Os auxiliares do presidente tratam o encontro com Trump com muita cautela. Procuram minimizar os riscos, fazer um ambiente controlado para não repetir o que aconteceu com o líder ucraniano Zelensky, humilhado por Trump em pleno salão oval. Mas é inegável que bons ventos estão soprando para o Planalto. Amanda Klein

