O que o mundo aprende quando a imprensa está em risco

Ao longo de quase meio século de carreira jornalística, sempre conheci apenas uma imprensa livre e independente nos Estados Unidos.

Minha trajetória profissional começou nos anos 1970. Foram anos em que os norte-americanos puderam ver claramente como a imprensa servia à democracia: com a publicação dos "Pentagon Papers", primeiro pelo New York Times, o público americano tomou conhecimento dos fracassos que o governo havia escondido durante uma longa guerra no Vietnã, que custou tantas vidas; depois veio o Watergate, investigação conduzida pelo Washington Post, que mostrou aos cidadãos dos EUA como seu presidente havia instrumentalizado o governo contra adversários políticos, abusando de seus poderes e sabotando a Constituição.

Nas décadas seguintes a essas revelações, passei a dar como certo que meu país sempre desfrutaria da liberdade de imprensa —e que a Primeira Emenda da nossa Constituição a garantiria. Já não dou nada disso como certo. Não assumo mais que a ordem constitucional se sustentará nos Estados Unidos. Nem que o Estado de direito prevalecerá. Nem que a liberdade de expressão — não apenas para a imprensa, mas para todos os americanos —irá perdurar.

Isso porque temos um presidente que demonstrou desprezo pelas restrições tradicionais ao poder. Porque a maioria no Congresso se mantém servil. Porque uma maioria na Suprema Corte concedeu a esse presidente autoridade e imunidade extraordinárias. Porque o presidente parece determinado a sitiar os pilares institucionais da democracia, tendo a imprensa como alvo prioritário. E porque essas instituições estão se mostrando mais frágeis e pusilânimes do que eu jamais poderia imaginar.

E talvez o que mais me preocupe seja o fato de vivermos hoje um tempo em que as pessoas não conseguem —ou não querem —distinguir entre o que é verdadeiro e o que é falso. É natural —e, em uma democracia, esperado —que discordemos sobre quais políticas são as melhores. Mas hoje já não conseguimos concordar sobre como determinar um fato. Todos os elementos nos quais historicamente confiamos para estabelecer fatos —educação, conhecimento técnico, experiência e, acima de tudo, evidências —foram desdenhados, descartados e negados.

Como pode a democracia florescer, ou sequer sobreviver, quando não conseguimos determinar os fatos mais básicos? Se a democracia está em perigo, a liberdade de imprensa também está. Uma imprensa independente não pode sobreviver sem democracia. E o contrário também é verdadeiro: uma democracia não pode sobreviver sem imprensa livre. Jamais houve uma democracia sem uma mídia livre e independente.

O manual de autoritários em ascensão é bem conhecido. No topo de sua lista de prioridades está esmagar a imprensa, instituição que pode lançar luz sobre o que fazem os líderes políticos e responsabilizá-los. Suas práticas repressivas, no entanto, vão muito além da imprensa: buscam abolir a liberdade de expressão por completo —o direito de músicos, escritores, artistas, dramaturgos e roteiristas de se expressarem como desejarem. O direito do público de ouvir, ver e ler o que considerar relevante. O direito de executivos, acadêmicos, ativistas e líderes políticos de defenderem as políticas em que acreditam. O direito de cada um de nós de falar livremente com familiares, amigos, vizinhos e colegas sem medo de vigilância e represália.

Os direitos que a imprensa se esforça para proteger não são diferentes daqueles que a maioria das pessoas deseja para si mesmas — a liberdade de investigar os fatos, compartilhar o que aprenderam, comunicar o que acreditam.

Há muito mais em risco do que apenas a liberdade de expressar opiniões. O verdadeiro alvo dos autocratas é a própria verdade. Eles buscam extinguir todos os árbitros independentes dos fatos, sejam juízes, estudiosos, cientistas, estatísticos ou jornalistas. Em nações que caminham para o autoritarismo, chefes de Estado reivindicam propriedade exclusiva da verdade. E manipulam, suprimem ou apagam dados para sustentar suas mentiras.

É isso o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Os fatos estão sob ataque, enquanto o governo exige que suas ficções sejam repetidas sem questionamentos.

Durante décadas, os Estados Unidos foram bastião da liberdade de expressão em todas as suas formas, com proteções constitucionais aparentemente asseguradas. Isso já não é mais o caso. Fomos modelo para cidadãos de outros países que almejavam liberdade semelhante. Já não somos. Fomos defensores firmes dessas liberdades em outros lugares. Ativistas de direitos civis, defensores da democracia e jornalistas independentes em todo o mundo frequentemente contavam com nosso apoio diante da repressão. Agora já não podem mais.

Em um famoso discurso de 1941 sobre quatro liberdades humanas essenciais, o presidente Franklin Delano Roosevelt colocou "liberdade de expressão" como a primeira da lista. E acrescentou, de forma enfática: "em todo o mundo".

Hoje, com um aspirante a autocrata como presidente, os Estados Unidos falham em defender as liberdades que Franklin Delano Roosevelt considerava indispensáveis para um mundo melhor. A mídia independente já estava em perigo no cenário global, vítima da queda de confiança na democracia e do surgimento de uma nova geração de autoritários. Nosso presidente colocou a imprensa mundial — e a liberdade de expressão em geral — em risco ainda maior.

O que Donald Trump e seus aliados desprezam com arrogância é o motivo pelo qual os fundadores dos Estados Unidos redigiram a Primeira Emenda da Constituição. James Madison foi o autor principal. E ao descrever o papel da imprensa e da liberdade de expressão, falou do "direito de examinar livremente os personagens públicos e suas ações".

A palavra "examinar" merece atenção especial. O dicionário define assim: "inspecionar de perto", "investigar com cuidado", "testar por meio de questionamentos para determinar progresso, aptidão ou conhecimento".

Aplicado ao jornalismo, isso significa que não somos — nem devemos ser — meros estenógrafos. Vamos além das aparências e da superfície — para descobrir quem fez o quê e por quê, quem será afetado e de que forma, quem influenciou as decisões e com qual intenção.

O propósito do jornalismo, em minha visão, é fornecer ao público as informações de que precisa e merece saber, para que as pessoas possam se autogovernar. Inserida nessa missão está uma vocação especialmente elevada: responsabilizar indivíduos e instituições poderosos.

Os que detêm poder têm a capacidade de fazer imenso bem. Quando o fazem, e quando cidadãos comuns o fazem, cabe à imprensa tornar isso conhecido. Esforços louváveis para melhorar a sociedade devem ser compartilhados.

Ao mesmo tempo, alguns erros podem ser cometidos em escala extraordinária. Muitas vezes, a culpa recai sobre aqueles que possuem poder desproporcional, inclusive meios para encobrir seus delitos. Condutas imorais ou ilegais podem permanecer ocultas por anos, até décadas. Pessoas comuns podem sofrer danos severos. Vítimas frequentemente são ignoradas ou silenciadas.

Assim, o público tem muito em jogo na luta pela liberdade de expressão e por uma imprensa independente. As pessoas devem ter o direito de manifestar suas queixas. A mídia deve estar preparada para ouvir e investigar.

Quando há graves irregularidades, muitas vezes ninguém além dos jornalistas investigará os fatos. Quando não há jornalistas para expor a corrupção, inevitavelmente há mais corrupção — e os cidadãos comuns pagam o maior preço. Quando não existe mídia independente para chamar atenção, aqueles que detêm imenso poder aproveitam para concentrar ainda mais. Seus interesses são atendidos; as necessidades do público, não.

À medida que o governo dos EUA abandona a causa da liberdade no mundo, minha esperança é que cidadãos de outros países se tornem agora modelo para americanos que tomaram suas próprias liberdades como garantidas. Eles podem nos mostrar como melhor lutar contra um governo repressivo. E, na difícil batalha para sustentar os princípios democráticos fundamentais da liberdade de expressão e de uma imprensa independente, podem nos oferecer inspiração.

*Martin Baron foi editor executivo do Washington Post de 2013 a 2021. Antes disso, ocupou o cargo máximo de editor no Boston Globe e no Miami Herald.

Este texto integra a campanha do Dia Mundial do Jornalismo, criada pelo World Editors Forum, pela Canadian Journalism Foundation (CJF) e pelo Project Kontinuum para destacar a importância do jornalismo na vida em sociedade.