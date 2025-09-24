Topo

Nova Zelândia alivia restrições para residência em meio a debandada recorde

A Nova Zelândia está facilitando a entrada e permanência de trabalhadores migrantes no país em sua mais recente tentativa de fortalecer a força de trabalho e a economia local.

O que aconteceu

A ministra do Crescimento Econômico, Nicola Willis, anunciou dois novos caminhos para a residência na Nova Zelândia. Ela disse ainda que migrantes qualificados e experientes podem ajudar a preencher lacunas na força de trabalho.

As empresas nos disseram que era muito difícil para alguns migrantes obter residência, mesmo quando possuíam habilidades cruciais e experiência significativa que não estavam disponíveis na força de trabalho existente Nicola Willis, ministra do crescimento econômico, em comunicado

Os caminhos para residência serão introduzidos a partir de meados de 2026, segundo reportagem do jornal britânico The Guardian. Um deles é para migrantes em funções qualificadas que atendam a critérios de experiência e salário. O segundo é para migrantes em funções de ofícios e técnicas que atendam a requisitos de qualificação, experiência de trabalho e salário.

O incentivo para trabalhadores estrangeiros ocorre num momento de redução do PIB e de debandada recorde na Nova Zelândia. Segundo a Stats NZ, 73.400 neozelandeses deixaram o país entre julho de 2024 e 2025, enquanto 25.800 fizeram o caminho inverso.

Em janeiro, o governo flexibilizou as regras de visto de visitante para atrair os chamados "nômades digitais" para trabalhar na Nova Zelândia. O visto se estende a influenciadores, desde que sejam pagos por uma empresa estrangeira.

Em fevereiro, o governo já havia afrouxado os requisitos para o visto Active Investor Plus - comumente conhecido como visto dourado, que oferece residência a estrangeiros ricos. Entre as regras flexibilizadas, estavam a redução dos fundos mínimos exigidos para a categoria e a remoção da exigência do idioma inglês.

Trampolim para a Austrália

A Nova Zelândia está sendo usada como um trampolim para a Austrália. Nós os recebemos, treinamos, qualificamos, cuidamos de suas famílias, e então eles emigram Winston Peters, Ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro da Nova Zelândia

Dos cidadãos neozelandeses que migraram para a Austrália em 2024, 35% nasceram fora da Nova Zelândia, segundo a Stats NZ.

Precisamos de um sistema de imigração inteligente que foque nas necessidades dos empregadores na Nova Zelândia, na indústria e nos trabalhadores, e não em políticas que levarão a mais imigração sem um plano para nossa próxima geração Winston Peters, Ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro da Nova Zelândia

