Senado pressiona deputados e aprova projeto alternativo de isenção do IR

Do UOL, em São Paulo, e colaboração para o UOL, em Brasília

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal se antecipou à Câmara dos Deputados e aprovou a proposta alternativa para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 4.990. Agora, a proposta segue para a Câmara, onde já tramita um projeto similar.

O que aconteceu

Isenção do Imposto de Renda foi aprovada na CAE do Senado por unanimidade. De autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), o Projeto de Lei 1.952/2019 altera a tabela de isenção do Imposto de Renda e garante a isenção para os trabalhadores que recebem, mensalmente, até R$ 4.990.

Senadores pressionam deputados a acelerar a votação da isenção do Imposto de Renda. O texto representa uma alternativa ao Projeto de Lei 10.087/2025, encaminhado pelo governo à Câmara.

Votação aconteceria ontem, mas foi adiada por pedido de vista. O adiamento foi estabelecido após solicitação do senador Izalci Lucas (PL-DF), que pediu mais tempo para analisar a proposta. O texto vai direto para apreciação na Câmara, sem a necessidade de passar pelo plenário do Senado. Segundo o regimento, projetos aprovados na comissão competente, dispensam votação no plenário.

Análise se antecipou às discussões da Câmara dos Deputados. A proposta foi incorporada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) devido à insatisfação com o andamento do projeto enviado pelo governo federal para a Casa vizinha. Ontem, durante o início da análise na CAE, ele mencionou que a atuação secundária da Câmara é prejudicial à população.

Até o momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda.

Renan Calheiros, relator do Projeto de Lei 1.952/2019

Projeto do Senado deve servir só como pressão. Ontem, após a reunião do colégio de líderes, o relator do texto na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que está dentro do prazo e será votado em 1º de outubro. "O presidente Hugo ressaltou na reunião de líderes que não observará nenhum outro projeto nesta Casa, que não o projeto do governo enviado para a Câmara dos Deputados", falou.

Parlamentares fizeram piada com a pressão na Câmara. Eles ironizaram o fato de a tramitação similar no Senado "acelerar" o andamento do projeto que corre na Câmara. O senador Esperidião Amin (PP-SC) disse que "mutuca tira boi do mato". "Essa não é uma mutuca, é uma mosca mais forte, mais poderosa, porque tirou do mato com data", falou.

Mudanças

Renan Calheiros foi o relator da proposta alternativa Imagem: Geraldo Magela/Agência Senado

Rendas entre R$ 5.001 e R$ 7.350 também serão contempladas. A redução decrescente das alíquotas foi incorporada nas alterações de Calheiros ao texto de Braga, nos moldes da proposta em tramitação na Câmara. A faixa de isenção considera a correção da defasagem da tabela do Imposto de Renda.

Texto também cria o "imposto mínimo" à população mais rica. Assim como a proposta apresentada pelo governo federal, a alternativa do Senado estabelece a cobrança adicional a todas as rendas acima de R$ 600 mil. A alíquota sugerida varia progressivamente, de 0% até 10%. O teto será determinado para as rendas superiores a R$ 1,2 milhão anuais.

Proposta determina regras para a taxação de lucros e dividendos. O relatório aprovado mantém a isenção para valores até R$ 50 mil mensais recebidos por pessoas físicas residentes no Brasil. Para os valores que excederem o limite, fica determinada a retenção de 10% na fonte. Já os dividendos remetidos ao exterior passarão a ser tributados em 10%.