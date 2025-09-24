Topo

Ibama aprova teste da Petrobras na Foz do Amazonas, mas pede ajustes

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 19h22

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) aprovou o teste de resposta a emergências realizado pela Petrobras na bacia da Foz do Amazonas, mas solicitou ajustes antes de conceder a licença para perfuração na região, de acordo com a agência Reuters. O aval parcial deixa a petroleira mais próxima de iniciar a exploração, mas ainda sob condições ambientais.

Margem Equatorial a Foz do Amazonas, que abriga maior sistema de recifes do Brasil e a maior área contigua de manguezais do planeta - UOL/Arte - UOL/Arte
Margem Equatorial a Foz do Amazonas, que abriga maior sistema de recifes do Brasil e a maior área contigua de manguezais do planeta
Imagem: UOL/Arte

O que aconteceu

Teste feito em agosto mostra resposta a eventual vazamento de petróleo. O teste foi feito em agosto para demonstrar a capacidade da Petrobras de lidar com um eventual vazamento na região, considerada sensível ambientalmente. O parecer técnico considerou robusta a estrutura apresentada, apesar dos desafios logísticos inéditos. O Ibama determinou ajustes adicionais e a realização de um novo exercício de fauna, mas manteve o processo de licenciamento ativo.

Comunico à Petrobras que APO realizada foi considerada aprovada pelo Ibama, devendo a operadora apresentar os ajustes requeridos pelo Ibama, para finalização do processo de elaboração da licença de operação para a atividade proposta.
Parecer técnico do Ibama

A Petrobras vê o teste como o último passo antes da decisão final sobre a licença. A exploração envolve águas profundas no Amapá, uma área ambientalmente sensível. O setor petrolífero acredita que há um potencial significativo para a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás na Foz do Amazonas, com base em grandes descobertas em regiões geologicamente semelhantes no Suriname e na Guiana.

Contexto

Ibama já havia negado uma licença para a Petrobras em 2023. Há resistência ao projeto por parte de segmentos da sociedade e do próprio governo, devido aos riscos socioambientais associados à exploração. O Ibama retomou o processo após um pedido de reconsideração da Petrobras, que veio com mudanças em seu planejamento exploratório.

Com informações da Reuters

