'Franquia não é anarquia nem democracia', defende CEO da rede Jah Açaí

O sucesso de uma franquia depende de regras claras, alinhamento e reconhecimento do papel central dos franqueados. Essa é a opinião de Rafael Corte, CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí, que participou do Divã de CNPJ, do UOL.

Para o empreendedor, o franqueado não representa apenas uma marca ou um logo no escritório, mas as pessoas que vão até as lojas. "O franqueado é quem entrega a experiência para o cliente. Por isso, precisamos valorizar e apoiar quem está na ponta", afirmou ele.

Segundo Corte, o relacionamento com os franqueados não significa "ser serviçal, mas sim ser servidor", oferecendo suporte e direcionamento.

O executivo enfatizou que uma franquia não pode funcionar como anarquia nem como democracia. "A regra é única. Se todo mundo trabalha na mesma direção, criamos um efeito multiplicador: não é 100% para um e zero para outro. É um ganho conjunto, que potencializa os resultados de todos."

Ele citou exemplos recentes de expansão da rede: em um único mês, a Jah Açaí inaugurou cinco lojas em cidades como Colíder (MT) e Jaraguá do Sul (SC). Segundo o CEO, o desempenho positivo das inaugurações é fruto do esforço conjunto da franqueadora, dos franqueados veteranos e da reputação consolidada da marca.

"Não podemos flexibilizar ou achar que todos têm a mesma voz. Franqueadora e franqueado não compartilham as mesmas responsabilidades, mas brigam pelo mesmo objetivo", afirmou, ressaltando o desafio diário de manter esse alinhamento enquanto se enfrenta a rotina intensa das lojas.

'Aprendi franquia da pior maneira possível', diz CEO de rede de açaí

Corte superou a falência de um negócio antes de fundar a rede de açaí. Ele contou que enfrentou "altos e baixos" após apostar no boom das paletas mexicanas e acumular dívidas.

O empreendedor chegou a inaugurar dez lojas e lidar com dívidas que ultrapassaram R$ 1 milhão. "Eu convenci minha família a adquirir uma master franquia de paleta mexicana, que teve um boom. Deu tudo errado, porque o produto não se sustentava. Aprendi franquia da pior maneira possível", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso.

Atualmente, há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados brasileiros. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

