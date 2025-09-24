Haddad sobre reforma tributária: 'Até rico vai pagar mais barato na carne'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a reforma tributária e destacou que as medidas foram desenhadas com a ajuda de deputados e senadores para garantir a desoneração da cesta básica para todas as classes sociais. "Até o rico vai pagar barato na carne, por conta daquilo que o Congresso decidiu", disse ele durante exposição na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

O que aconteceu

Haddad disse que a reforma tributária foi construída com o apoio do Congresso Nacional. O ministro ressaltou que as mudanças encaminhadas abrem caminho para desonerar 100% as exportações brasileiras. "Hoje não é assim. Quando exporta um produto, ele carrega consigo uma parte de tributos ainda, porque não conseguimos criar o IVA, que é aquele mecanismo que permite a não cumulatividade do tributo", afirmou.

Ministro destacou a redução de preço da cesta básica alimentar dos brasileiros. Segundo Haddad, as mudanças em tramitação no Congresso Nacional vão garantir a chegada do alimento mais barato para todas as classes sociais. "Até o rico vai pagar uma carne mais barata por conta do que o Congresso decidiu. Até o rico vai pagar mais barato a proteína animal em virtude do que o Congresso decidiu", disse ele.

Nós não vemos coloração partidária, time de futebol, nada disso. Queremos apoiar os setores, independentemente de considerações de natureza mais ideológica.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Títulos incentivados

Convocação de Haddad ocorreu por proposta de tributação de investimentos ligados ao agronegócio. Os parlamentares membros do colegiado avaliam que a cobrança de 5% de Imposto de Renda sobre LCIs (Letras de Crédito Imobiliário) e CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) é prejudicial para o financiamento da agropecuária.

Ministro afirmou que a proposta do governo federal vai evitar distorções. Haddad afirmou que boa parte do dinheiro investido nos títulos isentos devido ao incentivo aos setores agrícola e imobiliário "está ficando no meio do caminho", sem alcançar os produtores. "De que adianta você ter um título isento fruto de especulação, enquanto você pode ter um título incentivado, mas canalizado para a economia real. É isso que estamos procurando fazer", disse.

Nós fomos alertados pelos principais emissores de letras que o dinheiro estava ficando pelo caminho e que havia formas mais inteligentes de favorecer a indústria da construção civil e a agricultura.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda.

Ele afirmou que a determinação é importante para "salvar" o Orçamento de 2026 sem o corte de emendas ou de benefícios sociais. Para isso, Haddad destacou a determinação de que os cortes em 25% incidam sobre as emendas e os demais 75% devem ser relacionados a despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias.

Alíquotas contribuem para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 5.000. Conforme a MP (Medida Provisória) apresentada em junho pelo governo federal. As novas alíquotas passam a valer em 2026, para compensar a isenção definida. Os deputados cobram razões técnicas do ministro para a definição apresentada.

Riscos potenciais citados pelos parlamentares envolvem o encarecimento dos alimentos. Com menos recursos alocados ao setor, os parlamentares ressaltam os impactos negativos sobre os custos de produção e o preço dos alimentos. Além disso, os membros da comissão avaliam que a cobrança afeta a competitividade internacional do setor e a sobrevivência de pequenos e médios produtores.