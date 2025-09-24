Dólar sobe com incerteza sobre juros nos EUA; Bolsa ronda estabilidade

Após fechar no menor patamar em 15 meses a R$ 5,279, o dólar comercial voltou a subir no pregão de hoje, refletindo a cautela do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) diante da incerteza sobre o futuro dos juros americanos. Já o Ibovespa opera estável após renovar recorde na véspera.

O que está acontecendo

O dólar comercial sobe 0,55%, vendido a R$ 5,308, às 10h22. Depois da queda da moeda norte-americana na sessão de ontem ao menor valor desde 06 junho de 2024, a divisa abriu o pregão de hoje já em alta frente ao real. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avança 0,2%, cotado a R$ 5,508.

Alta do dólar no Brasil acompanha o movimento global de fortalecimento da moeda norte-americana. No índice DXY, que mede o desempenho do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, avançava 0,64% no mesmo horário.

O Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores, ronda a estabilidade após renovar recorde. O índice recuava ligeiramente 0,01%, aos 146.412 pontos, na abertura.

Falta de clareza do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) mantém investidores cautelosos e ajuda no avanço do dólar. O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a política monetária dos EUA seguirá dependente dos dados e evitou sinalizar cortes adicionais de juros. Por outro lado, a diretora Michelle Bowman destacou maior fragilidade no mercado de trabalho e sugeriu que há espaço para novas reduções neste ano. O contraste de posições foi visto no mercado como uma falta de clareza sobre a trajetória da política monetária americana.

No Brasil, o mercado também ainda repercute a reaproximação entre Brasil e Estados Unidos, após a fala de Donald Trump ontem na ONU. No plenário da organização, o presidente dos EUA chamou Lula de "um cara legal" e disse que pretende encontrá-lo na semana que vem após terem conversado brevemente fora do palco. O encontro, ainda sem data, fortalece a posição brasileira em negociações comerciais e pode esvaziar a pressão da Lei Magnitsky, um ponto sensível para bancos e empresas expostas ao mercado norte-americano, segundo operadores do mercado financeiro.