Câmara aprova projeto que exclui gastos com saúde e educação do arcabouço

Imagem: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 22h10

A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que exclui dos limites do arcabouço fiscal gastos temporários com saúde e educação financiados com recursos do Fundo Social do Pré-Sal.

O que aconteceu

Foram 296 votos a favor, 145 contrários e 2 abstenções. O Projeto de Lei Complementar (PLP) 163/25 altera o arcabouço fiscal para excluir algumas despesas temporárias com educação e saúde do limite de gastos do governo. A proposta prevê que 5% da receita anual do Fundo Social sejam aplicados nessas áreas pelos próximos cinco anos.

Recursos de empréstimos internacionais também ficam fora do limite de gastos. A proposta também retira das metas fiscais as despesas com educação e saúde financiadas por meio de empréstimos internacionais e contrapartidas. "Não faz sentido que sejam submetidas ao limite de gastos, uma vez que são objeto de contratos firmados para uso em determinados fins", argumentou o autor do projeto, deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL). O projeto teve parecer favorável do relator, deputado José Priante (MDB-PA).

Medida libera R$ 1,6 bi para saúde e educação. Segundo Bulhões, a medida libera cerca de R$ 1,6 bilhão por ano para educação e saúde. A mudança amplia o espaço fiscal do governo em áreas sensíveis, mas gera críticas sobre risco de afrouxamento da responsabilidade fiscal.

O que disseram. Governistas e partidos de esquerda apoiaram a medida. PL, União Brasil e Novo tentaram barrar a votação, mas foram derrotados.

O que vem a seguir. Com a aprovação em plenário, o PLP 163/25 segue agora para análise do Senado. Se também for aprovado pelos senadores, o projeto poderá ser sancionado e entrar em vigor.

