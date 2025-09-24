O café vai ficar de 10% a 15% mais caro entre o fim de setembro e o início de outubro, segundo a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café). Em agosto, o preço médio do quilo de café tradicional foi de R$ 62,83 — mais de R$ 20 a mais do que em agosto do ano passado. O valor deste ano é o maior da série histórica, iniciada em 1997. O café deve começar a baratear só no ano que vem.

O que aconteceu

Estoque mundial de café é o menor da história, devido às atuais condições climáticas que dificultam o cultivo, diz Abic. A associação avalia que chuvas irregulares e tempestades vêm acontecendo desde 2021. Isso prejudicou muito a produção, principalmente do café arábica. Com menos café em circulação no mercado, o preço subiu.

Associação prevê queda de preços ao consumidor no ano que vem, mas ainda não sabe o quanto. Espera-se que o clima será mais favorável ao plantio, com estabilidade de chuvas e temperaturas. Isso aumentará os estoques. Com mais café circulando no mercado, os preços também caem.

Brasileiros passaram a comprar menos café e a optar por categorias mais baratas, mas não deixaram de consumir a bebida, segundo a Abic. O consumo caiu 5,41% desde janeiro de 2025. A Abic estima que 97% dos lares consomem café.

Indústria vê possibilidade de redução ou até isenção de tarifas de exportação aos EUA —país que mais compra café do Brasil. Na Assembleia Geral da ONU, Donald Trump disse que teve uma boa impressão do presidente Lula e que deve ter uma conversa com ele ainda nesta semana. Prontamente, o dólar caiu 1,10% e o Ibovespa, principal índice acionário da B3, subiu 0,91%. Isso aconteceu porque o mercado criou esperanças de redução das taxas de 50% impostas pelos EUA contra produtos brasileiros. A Indústria do café também acha a notícia boa e vê possibilidade até para isenção total dos impostos.

A leitura que nós fizemos é que não terá tarifas, porque os Estados Unidos não produzem café

Pavel Cardoso, presidente da Abic

Exportação de café brasileiro aos Estados Unidos caiu 26% após tarifaço. O dado é da Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) e compara o volume de exportação entre julho e agosto deste ano.

Quilo de café passou de R$ 100 nos EUA em agosto —maior valor histórico. O FRED (Federal Reserve Economic Data) aponta que um quilo custe em média US$ 19,56 nos Estados Unidos.