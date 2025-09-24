'Aprendi franquia da pior maneira possível', diz CEO de rede de açaí

CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí, Rafael Corte superou a falência de um negócio antes de fundar a rede de açaí. No Divã de CNPJ, do Canal UOL, ele contou que enfrentou "altos e baixos" após apostar no boom das paletas mexicanas e acumular dívidas.

O empreendedor chegou a inaugurar dez lojas e lidar com dívidas que ultrapassaram R$ 1 milhão. "Eu convenci minha família a adquirir uma master franquia de paleta mexicana, que teve um boom. Deu tudo errado, porque o produto não se sustentava. Aprendi franquia da pior maneira possível", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso.

Atualmente, há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados brasileiros. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO

Em junho deste ano, a rede inaugurou a sua primeira loja internacional em Düsseldorf, na Alemanha. A estreia, segundo Corte, foi marcada por uma cena que surpreendeu até os CEOs da marca: em um sábado chuvoso e frio, mais de 300 pessoas formaram fila na porta para provar o açaí paraense.

Levamos o Norte do Brasil para a Alemanha. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Para o engenheiro, a internacionalização do açaí brasileiro revela a força da gastronomia amazônica. A expansão internacional, no entanto, não estava nos planos imediatos da rede.

Segundo Corte, o objetivo inicial era consolidar o crescimento no Brasil, mas a virada aconteceu graças a um interessado incomum: um executivo alemão do setor de mineração que conheceu a Jah Açaí em Belo Horizonte e insistiu por mais de um ano em levar a marca para seu país.

"Eu nunca imaginei que nosso primeiro franqueado europeu conheceria a Jah em Belo Horizonte, e não no Rio ou em São Paulo", disse Corte.

Para viabilizar a operação, a Jah Açaí fechou parceria com uma fábrica em Portugal, que passou a produzir a receita exclusiva da rede, ajustada às exigências sanitárias da União Europeia. A estratégia incluiu ainda investimento em tecnologia: a franqueadora desenvolveu ferramentas de suporte em vários idiomas, com chatbots de inteligência artificial para atender franqueados em tempo real, inclusive nos finais de semana.

Segundo Corte, a inauguração em Düsseldorf seguiu a mesma lógica de marketing que funciona no Brasil: degustações pela cidade, parcerias com influenciadores e descontos agressivos no primeiro dia.

O resultado foi imediato, disse o CEO. "Descobrimos que há mais de 14 mil brasileiros na cidade, além de uma comunidade latina e um público preocupado com alimentação saudável. Mapeamos esses grupos e conseguimos ativar cada um deles", explicou ele.

Para Corte, a recepção calorosa confirma que a marca tem potencial fora do Brasil e que a cultura amazônica desperta fascínio no exterior. "O Brasil tem uma síndrome de vira-lata que é irreal. Lá fora, valorizam muito nossa cultura, nossa comida, nossa música. O açaí é parte dessa potência", afirmou.

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Rafael Corte, CEO e co-fundador do Jah Açaí: