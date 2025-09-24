7 dicas para participar de um leilão de imóveis

Participar de um leilão de imóveis pode ser uma excelente oportunidade para adquirir propriedades a preços atrativos, mas exige atenção para não cair nas armadilhas e fraudes dos estelionatários.

O que aconteceu

Especialista em leilões, Renan Lopes oferece sete dicas para se preparar de forma adequada e ter mais segurança no processo. Ele atua no setor há seis anos e é um dos sócios e educadores da Smart Leilões, escola digital que ensina brasileiros a fazerem bons negócios em pregões.

O leilão de imóveis pode ser uma estratégia de alavancagem de patrimônio, mas atualmente precisa ter muito cuidado com golpes e ser perspicaz no momento do arremate do imóvel Renan Lopes, especialista em leilões

Veja as dicas:

1. Garimpagem de imóveis

Busque por leilões que tragam maior rentabilidade e não fique preso somente a imóveis da sua região.

2. Análise do edital

Leia atentamente o edital para entender as regras e condições da compra. Pode ter muita pegadinha escondida se não estiver atento. Além disso, confirme se o leiloeiro é cadastrado na junta comercial do estado, assim evita leilão falso.

3. Visite à distância os imóveis

Utilize ferramentas para localizar os imóveis, como Google Earth e Google Street View. Além disso, pode pedir para um motoboy da cidade tirar algumas fotos e enviar para você por whatsapp. Com isso, terá imagens atualizadas da parte externa do imóvel.

4. Atente-se à documentação

Verifique a situação jurídica do imóvel e se há processos do antigo proprietário que possam atrapalhar a posse após o leilão.

5. Não esqueça de fazer o cadastro

Faça seu cadastro no site do leiloeiro ou na instituição responsável com pelo menos 7 dias de antecedência. Já vi muitas pessoas perderem o leilão por não terem se cadastrado antes.

6. Respeite o seu limite financeiro

Participe do leilão e dê seu lance sempre respeitando o seu limite financeiro e margem de lucro.

7. Site seguro

Sempre verifique se consta denúncia do site ser falso na plataforma Leilão Seguro.

Leilão à vista

A Caixa Econômica Federal levará à leilão 487 imóveis livres de dívidas e com até 47% de desconto. O certame será no dia 2 de outubro, a partir das 10h (de Brasília), e acontece de forma online no site da Fidalgo Leilões, com ofertas de apartamentos, casas e terrenos.

Os lances iniciais são a partir de R$ 18 mil. Em alguns casos, é possível utilizar financiamento e recursos do FGTS, condições que devem ser verificadas individualmente no site da Caixa.

O imóvel mais em conta fica no Nordeste, mais especificamente em Itaitinga (CE). A casa de 82m², construída em terreno de 148,5m², com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, pode ser arrematada a partir de R$ 18.008,23.

Fonte: Rafael Lopes, especialista em leilões e um dos sócios e educadores da Smart Leilões, escola digital sobre pregões