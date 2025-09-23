Lira diz que isenção do IR será votada na Câmara em 1º de outubro

O deputado Arthur Lira (PP-AL), relator do projeto sobre a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais, disse que a votação da proposta será em 1º de outubro. Até lá, segundo ele, o projeto ficará aberto para receber emendas de outros parlamentares.

O que aconteceu

Relator apresentou texto na reunião de líderes da Câmara. Ele foi convidado por Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, para o evento. Ao deixar a reunião, o deputado disse que apresentou a proposta ao colegiado e tirou dúvidas.

Votação fica para a próxima quarta. "Colocamos ali que o que buscamos no relatório é a neutralidade, a justiça tributária para quem ganha até R$ 5.000 e a parcial para quem ganha até R$ 7.350, e tiramos dúvidas dos líderes sobre o texto. Ficou combinado que vamos abrir o prazo para receber emendas e que o mérito será na quarta-feira da semana que vem", afirmou Lira.

Um dos temores é a mudança na compensação. O UOL apurou que uma possibilidade de mudança é o aumento na tributação dos grandes bancos, com lucro acima de R$ 1 bilhão. O PP, de Ciro Nogueira (PI), vai insistir em elevar a CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) e usar a arrecadação para reduzir a taxação da alta renda.

Outro temor seria criar constrangimento a Lula com aumento na faixa de isenção. Um deputado citou que pode haver "revanche" ao tentar ampliar a isenção para quem recebe até R$ 10 mil. O limite já foi elevado de R$ 7.000 para R$ 7.350 por Lira, com o argumento de que a proposta do governo escondia um excesso de arrecadação.

Texto precisa ser aprovado até 31 de dezembro. Isso vale para mudanças feitas na cobrança do IR. Caso tenha alteração em outras contribuições, como na elevação da CSLL, por exemplo, será necessário respeitar a noventena. Dessa forma, a proposta precisaria ser sancionada até o fim de dezembro para valer no ano que vem e ser vitrine do governo Lula.

Senado adiou votação em comissão. Izalci Lucas (PL-DF) pediu vista e adiou a análise da proposta alternativa para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 4.990. O texto voltará à pauta da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) amanhã.

Proposta tramita no Senado em caráter terminativo. A definição estabelece que o texto será encaminhado diretamente à Câmara caso seja aprovado pela CAE, sem a necessidade de ser apreciado pelo plenário da Casa. Ainda assim, recursos podem ser apresentados para direcionar o texto para análise de todos os senadores.