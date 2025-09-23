O senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu vista e adiou a análise da proposta alternativa para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 4.990. O texto voltará à pauta da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal amanhã.

O que aconteceu

Votação do relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi adiada. O Projeto de Lei 1.952/2019, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), seria analisado hoje pela CAE. O texto, que representa uma alternativa ao Projeto de Lei 10.087, de 2025, encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados, altera a tabela de isenção do Imposto de Renda e garante a isenção para os trabalhadores que recebem, mensalmente, até R$ 4.990.

Izalci Lucas pediu vista e adiou a análise da proposta da CAE. O senador justifica que o relatório de Calheiros traz diversas mudanças que precisam ser analisadas minuciosamente. "A gente tem que ler pelo menos o que vota aqui. Isso aqui afeta diretamente, eu sei que melhora muito para quem ganha pouco, mas afeta a economia como um todo", afirmou.

Não tem sentido querer votar uma matéria de tamanha importância em 24 horas. Realmente falta bom senso.

Izalci Lucas (PL-DF)

Pedido de vista foi acatado pelo presidente do colegiado. Como Calheiros, atual presidente do colegiado, também é relator da proposta, coube ao senador Rogério Carvalho (PT-SE) acolher o pedido e remarcar a análise da proposta para as 11h de amanhã (24).

Senado se antecipou às discussões da Câmara. A proposta de isenção foi incorporada por Calheiros devido à insatisfação com o andamento do projeto enviado pelo governo federal para a Casa vizinha. "Até o momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda", disse.

Proposta tramita no Senado em caráter terminativo. A definição estabelece que o texto será encaminhado diretamente à Câmara caso seja aprovado pela CAE, sem a necessidade de ser apreciado pelo plenário da Casa. Ainda assim, recursos podem ser apresentados para direcionar o texto para análise de todos os senadores.