Topo

Economia

Pedido de vista adia análise de isenção de até R$ 4.990 do IR no Senado

Senador Izalci Lucas (PL-DF) foi autor do pedido de vista - Carlos Moura/Agência Senado
Senador Izalci Lucas (PL-DF) foi autor do pedido de vista Imagem: Carlos Moura/Agência Senado

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 11h17

O senador Izalci Lucas (PL-DF) pediu vista e adiou a análise da proposta alternativa para a isenção do Imposto de Renda a quem recebe até R$ 4.990. O texto voltará à pauta da CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado Federal amanhã.

O que aconteceu

Votação do relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi adiada. O Projeto de Lei 1.952/2019, de autoria do senador Eduardo Braga (MDB-AM), seria analisado hoje pela CAE. O texto, que representa uma alternativa ao Projeto de Lei 10.087, de 2025, encaminhado pelo governo à Câmara dos Deputados, altera a tabela de isenção do Imposto de Renda e garante a isenção para os trabalhadores que recebem, mensalmente, até R$ 4.990.

Izalci Lucas pediu vista e adiou a análise da proposta da CAE. O senador justifica que o relatório de Calheiros traz diversas mudanças que precisam ser analisadas minuciosamente. "A gente tem que ler pelo menos o que vota aqui. Isso aqui afeta diretamente, eu sei que melhora muito para quem ganha pouco, mas afeta a economia como um todo", afirmou.

Não tem sentido querer votar uma matéria de tamanha importância em 24 horas. Realmente falta bom senso.
Izalci Lucas (PL-DF)

Pedido de vista foi acatado pelo presidente do colegiado. Como Calheiros, atual presidente do colegiado, também é relator da proposta, coube ao senador Rogério Carvalho (PT-SE) acolher o pedido e remarcar a análise da proposta para as 11h de amanhã (24).

Senado se antecipou às discussões da Câmara. A proposta de isenção foi incorporada por Calheiros devido à insatisfação com o andamento do projeto enviado pelo governo federal para a Casa vizinha. "Até o momento, a matéria aguarda decisão para ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados, gerando expectativas negativas quanto à tramitação deste tema, que é de grande relevância para a correção de injustiças tributárias com as pessoas de menor renda", disse.

Proposta tramita no Senado em caráter terminativo. A definição estabelece que o texto será encaminhado diretamente à Câmara caso seja aprovado pela CAE, sem a necessidade de ser apreciado pelo plenário da Casa. Ainda assim, recursos podem ser apresentados para direcionar o texto para análise de todos os senadores.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Pedido de vista adia análise de isenção de até R$ 4.990 do IR no Senado

Dólar recua, e Bolsa sobe com ações da Vale e Petrobras

'Entendo que há espaço para os juros caírem', afirma Haddad

Klein: Radicalização põe em risco pauta da isenção do IR na Câmara

Ata sinaliza que não haverá queda dos juros a curto prazo: 'Incerteza'

BC prevê juros elevados por 'período prolongado' e não descarta novas altas

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Isenção do IR na Câmara pode ser adiada novamente, e Motta admite mudanças

Advogado treinava por repetição; com IA isso não funciona, diz Demarest

FGTS: veja quando você pode fazer o saque-aniversário 2025

Trabalho invisível: mergulhadores ficam 5h debaixo d'água 'limpando' navios