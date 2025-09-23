Topo

Economia

Fim de uma era: rede de papelaria nos EUA é comprada após fechar mil lojas

Office Max, antiga rede de papelaria e materiais de escritório dos Estados Unidos - Reprodução/Wikipedia
Office Max, antiga rede de papelaria e materiais de escritório dos Estados Unidos Imagem: Reprodução/Wikipedia

Colaboração para o UOL

23/09/2025 18h06

A ODP Corporation, dona da Office Depot e OfficeMax, tradicionais redes de papelaria, materiais de escritório e informática nos Estados Unidos, foi vendida por US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões na cotação atual) após ter cerca de mil lojas fechadas.

O que aconteceu

A ODP anunciou ontem a sua venda para a Atlas Holdings, empresa de capital privado. O valor foi basicamente o mesmo que pagou pela OfficeMax há uma década.

Relacionadas

Mercado vê encontro de Lula e Trump como contraponto a Eduardo Bolsonaro

Lira diz que isenção do IR será votada na Câmara em 1º de outubro

Ele largou a maior cervejaria do mundo e captou R$ 29 mi para abrir negócio

Em 2013, a OfficeMax foi vendida para a Office Depot por cerca de US$ 1 bilhão, dando origem à ODP Corporation. Desde então, a rede varejista precisou fechar mais de mil lojas (55% do total) para manter a lucratividade.

OfficeMax Office Depot chegaram a ter 941 e 1.112 lojas em 2013, respectivamente, com uma receita combinada de cerca de US$ 18 bilhões. Em 2024, a receita da ODP caiu para US$ 7 bilhões, bem abaixo dos US$ 11,7 bilhões de 2015.

Empresas como OfficeMax e Office Depot surgiram no fim da década de 80 nos Estados Unidos. Elas ganharam força nos anos 90, abrindo milhares de lojas e gerando bilhões em receita e lucro.

Com o avanço da internet e do e-commerce, além da expansão de produtos em grandes varejistas como o Walmart, o setor enfrentou grandes desafios, resultando em fechamentos massivos. A Atlas Holdings, que possui 29 empresas e fatura mais de US$ 20 bilhões anualmente, não informou se fechará mais lojas.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Órgão dos EUA diz quando a bagagem de mão deve ficar para trás no avião

Quanto custa um grama de ouro no Brasil hoje, 23 de setembro de 2025?

Fim de uma era: rede de papelaria nos EUA é comprada após fechar mil lojas

Lira diz que isenção do IR será votada na Câmara em 1º de outubro

Ele largou a maior cervejaria do mundo e captou R$ 29 mi para abrir negócio

BID lança programa para destravar US$ 500 bi em investimento verde na AL

Como procurar vaga de emprego e cadastrar currículo no Poupatempo

Preso pela CPMI, suposto sócio de 'Careca do INSS' é liberado sem fiança

Shopee abre mais de 10 mil vagas para reforçar operações de fim de ano

Pedido de vista adia análise de isenção de até R$ 4.990 do IR no Senado

Dólar cai, e Bolsa fecha em alta histórica após aproximação de Trump e Lula