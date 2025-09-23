Fim de uma era: rede de papelaria nos EUA é comprada após fechar mil lojas

A ODP Corporation, dona da Office Depot e OfficeMax, tradicionais redes de papelaria, materiais de escritório e informática nos Estados Unidos, foi vendida por US$ 1 bilhão (R$ 5,2 bilhões na cotação atual) após ter cerca de mil lojas fechadas.

O que aconteceu

A ODP anunciou ontem a sua venda para a Atlas Holdings, empresa de capital privado. O valor foi basicamente o mesmo que pagou pela OfficeMax há uma década.

Em 2013, a OfficeMax foi vendida para a Office Depot por cerca de US$ 1 bilhão, dando origem à ODP Corporation. Desde então, a rede varejista precisou fechar mais de mil lojas (55% do total) para manter a lucratividade.

OfficeMax Office Depot chegaram a ter 941 e 1.112 lojas em 2013, respectivamente, com uma receita combinada de cerca de US$ 18 bilhões. Em 2024, a receita da ODP caiu para US$ 7 bilhões, bem abaixo dos US$ 11,7 bilhões de 2015.

Empresas como OfficeMax e Office Depot surgiram no fim da década de 80 nos Estados Unidos. Elas ganharam força nos anos 90, abrindo milhares de lojas e gerando bilhões em receita e lucro.

Com o avanço da internet e do e-commerce, além da expansão de produtos em grandes varejistas como o Walmart, o setor enfrentou grandes desafios, resultando em fechamentos massivos. A Atlas Holdings, que possui 29 empresas e fatura mais de US$ 20 bilhões anualmente, não informou se fechará mais lojas.