'Entendo que há espaço para os juros caírem', afirma Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que vê espaço para a queda dos juros diante do cenário inflacionário atual. Segundo o ministro, a taxa Selic sequer deveria estar em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. Ainda assim, ele defendeu a atuação do atual presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, e indicou que os bastidores da transição do comando da autoridade monetária ainda serão revelados.

O que aconteceu

Haddad afirmou que vê espaço para o corte da taxa básica de juros. O ministro avalia que não considera justificável o atual patamar da taxa Selic, mas isentou o presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, das decisões a respeito da política monetária. "Se você me perguntar se acho justificável os juros estarem nesse patamar, eu acredito que não, mas não estou no lugar dele. [...] Essa opinião é compartilhada por boa parte do mercado financeiro", disse Haddad durante entrevista ao ICL (Instituto Conhecimento Liberta).

Avaliação de Haddad considera o recente arrefecimento da inflação. O ministro entende que o cenário já indica para a perda de força dos preços, que persiste acima da meta de tolerância definida em 4,5% pelo (Conselho Monetário Nacional). Ainda assim, ele reconhece que é importante o trabalho desenvolvido para direcionar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ao centro da meta, esforço de responsabilidade do BC.

Eu acho que a inflação no Brasil vai ser igual ou menor do que do ano passado. Portanto, mesmo com o repique que deu no dólar no fim do ano [passado], já está voltando para patamares próximos do teto da banda.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ministro avalia que Galípolo "herdou um problema" da diretoria anterior. Segundo Haddad, o nome indicado por Lula para comandar a autoridade monetária, assumiu desde dezembro, ainda vai se reunir com os outros diretores do Copom (Comitê de Política Monetária) e decidir pelo melhor caminho. "Ele tem os quatro anos de mandato dele e ele vai, na minha opinião, entregar um resultado consistente para o Brasil", afirmou.

Ele disse que bastidores da transição do BC ainda serão revelados. Haddad reforçou ainda que Galípolo enfrentou um processo de transição conturbado até assumir a cadeira de Roberto Campos Neto, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. "Foi uma transição muito complexa, Segundo o ministro, a história "vai ser contada no momento adequado" e representa mais uma das crises "artificialmente construídas" que a equipe econômica "dribla" todas as semanas.

Isso vai vir à tona, porque os personagens vão poder contar o que aconteceu no ano passado, o que aconteceu lá na XP, em Washington.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Haddad destacou a competência dos diretores do Banco Central. O ministro se antecipou às eventuais críticas sobre a redução dos juros em ano eleitoral para estimular a economia e defendeu o papel dos integrantes do Copom. "Ninguém ali está brincando. As pessoas indicadas para a diretoria são pessoas competentes. Todo mundo é do ramo, tanto é que nenhuma indicação do presidente Lula foi criticada."