Órgão dos EUA diz quando a bagagem de mão deve ficar para trás no avião

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu um alerta na semana passada pedindo que as companhias aéreas adotem medidas para incentivar que passageiros deixem seus objetos pessoais para trás em casos de emergência.

O que aconteceu

A FAA recomenda que as companhias reavaliem procedimentos, treinamentos de tripulação e anúncios de segurança para reforçar que os passageiros devem deixar todos os itens pessoais para trás durante uma evacuação. Embora o alerta seja consultivo, não obrigatório, a FAA espera que as companhias integrem essas recomendações em seus programas de segurança.

O problema, segundo a FAA, é que muitos passageiros tentam sair dos aviões com suas bagagens de mão, aumentando o risco de ferimentos ou mortes. Padrões exigem que todos saiam da aeronave em cerca de 90 segundos, mas pegar bagagens pode ultrapassar esse tempo, reduzindo chances de sobrevivência. Bagagens ainda podem causar tropeços, quedas, bloquear saídas ou danificar escorregadores de evacuação, impedindo outros de saírem com segurança.

A FAA citou três incidentes recorrentes, com base em dados operacionais e relatórios de segurança, mostrando que esse comportamento é um perigo constante. O mais recente aconteceu em julho, quando o voo 3023 da American Airlines foi evacuado após o trem de pouso do avião apresentar falha e incendiar-se. Vídeos mostraram passageiros saindo com malas e arrastando bagagens pelo corredor.

A FAA pediu às companhias que identifiquem e amenizem os riscos de evacuação. Ela sugere que as companhias aéreas:

Reforcem mensagens de segurança nos anúncios e em placas nos portões de embarque. Atualizem o treinamento da tripulação para lidar de forma mais assertiva com passageiros que tentem pegar bagagens.

Embora o alerta seja direcionado às companhias, ele lembra os passageiros da importância de agir rápido e seguir as instruções da tripulação. "Em emergências, cada segundo conta, e deixar pertences para trás pode salvar vidas", diz a FAA.

Multas pesadas e até prisão

Desobedecer às instruções da tripulação é uma ofensa federal nos EUA, podendo levar a multas pesadas, prisão ou até proibição de voar. A FAA sugere que passageiros levem itens essenciais, como documentos, dinheiro, cartões e medicamentos, no corpo, não na bagagem.