Dólar recua, e Bolsa sobe com ações da Vale e Petrobras

O dólar e a Bolsa brasileira iniciaram o dia em leve alta hoje, mas a moeda passou a cair, em um pregão marcado pela expectativa em torno do discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na ONU e pela leitura da ata do Copom, que reforçou a manutenção dos juros em nível elevado por um período prolongado.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu em leve alta, próximo da estabilidade, mas caiu. Às 11h03, a moeda norte-americana recuava 0,08%, vendido a 5,317. O dólar turismo, usado por quem viaja, também caía 0,05%, cotado a R$ 5,528.

Ibovespa sobe, na abertura, 0,35%, aos 145.618 pontos. Avanço das blue chips, papéis de grandes companhias, impulsiona o principal índice da Bolsa de Valores. As preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, da Petrobras (PETR4) subiam 0,77%, assim como as ordinárias, com direito ao voto, da Vale (VALE3), que tinham alta de 0,19%.

O mercado digere o detalhamento da decisão do último Copom (Comitê de Política Monetária) por meio da ata divulgada mais cedo. O documento confirmou a manutenção da taxa Selic em 15% ao ano, o nível mais alto desde 2006. A mensagem da autoridade monetária foi clara: os juros devem continuar altos por "período bastante prolongado" e, se necessário, o BC pode voltar a subir a taxa. Segundo o documento, o cenário ainda exige cautela devido à "elevada incerteza" no ambiente econômico. A inflação, que se mantém acima do centro da meta de 3%, continua sendo o principal foco de preocupação.

A sinalização do Copom reforça um cenário de juros elevados por mais tempo, o que tende a favorecer ativos de renda fixa e pressionar setores sensíveis ao crédito na Bolsa. O comitê também demonstrou preocupação com o ambiente externo, citando os efeitos de tarifas impostas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. Isso pode impactar o comércio exterior e influenciar o comportamento dos preços por aqui, especialmente via câmbio.

Os investidores também aguardam o discurso do presidente Lula (PT) na ONU. O mercado espera tom mais duro do líder brasileiro em resposta às recentes retaliações impostas por Washington, aumentando a expectativa de reação imediata de Donald Trump, que também falará na Assembleia Geral da ONU. O risco de agravamento das tensões diplomáticas pode pesar sobre o real, sobretudo diante da sensibilidade do fluxo cambial.

Expectativa em relação a novas falas do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve. De olho na economia americana, os participantes do mercado devem observar comentários de dirigentes do banco central norte-americano. O presidente Jerome Powell discursa às 13h35.