Preso pela CPMI, suposto sócio de 'Careca do INSS' é liberado sem fiança

Rubens Costa é apontado como sócio do "Careca do INSS" - Carlos Moura/Agência Senado
Rubens Costa é apontado como sócio do "Careca do INSS" Imagem: Carlos Moura/Agência Senado

Do UOL, em São Paulo

23/09/2025 13h21

O economista Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio do "Careca do INSS", foi liberado na madrugada de hoje sem precisar pagar fiança. Ele havia sido preso na noite de ontem por determinação do presidente da CPMI do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), senador Carlos Viana (Podemos-MG), sob a acusação de falso testemunho.

O que aconteceu

Costa foi liberado pela Polícia do Senado Federal. Os agentes legislativos afirmam que o suposto sócio de Antônio Carlos Camilo, o "Careca do INSS", foi liberado após prestar esclarecimentos. Também foi instaurado um inquérito policial contra ele, que deve ser encaminhado ao Poder Judiciário.

Defesa de Costa comentou a prisão na CPMI. Em nota, os advogados dizem que o economista "foi apenas conduzido à autoridade policial, que não homologou o flagrante". "A medida decorreu da ilegalidade da prisão e da própria liminar em habeas corpus preventivo, que já garantia a impossibilidade de custódia. Não houve necessidade de fiança", disseram.

Depoente foi acusado de falso testemunho. A voz de prisão foi decretada após Viana elencar uma série de justificativas para explicar o motivo para o depoente ser detido e conduzido por agentes da Polícia Legislativa para fora do plenário. Entre os pontos citados aparecem suspeitas de ocultação de documentos, contradições e falas mentirosas.

Investigações citam Costa como operador do "Careca do INSS". O depoente preso trabalhava em empresas que apareceram no esquema fraudulento. Ele admitiu ter entregado R$ 949 mil em espécie a Camilo e teve uma poupança de R$ 300 mil bloqueada por ordem judicial, porque há suspeita sobre a origem dos recursos.

