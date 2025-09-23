Topo

Como procurar vaga de emprego e cadastrar currículo no Poupatempo

Luis Blanco/Governo de São Paulo
Imagem: Luis Blanco/Governo de São Paulo

Colaboração para o UOL

23/09/2025 13h33

Além de oferecer serviços públicos variados, o Poupatempo também pode servir como suporte para quem está procurando emprego no Estado de São Paulo.

O que aconteceu

O Poupatempo oferece gratuitamente um serviço de cadastro de currículo e consulta de vagas de emprego. O programa é administrado pela Prodesp (Empresa de Tecnologia do Estado), empresa responsável pela gestão tecnológica e operacional do Poupatempo.

O atendimento é destinado a pessoas a partir de 14 anos e é realizado mediante apresentação de documentos pessoais, como CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital). Não é preciso fazer agendamento prévio para ter acesso ao serviço.

As informações do currículo são inseridas no Sistema Nacional de Emprego (SINE), plataforma pública de intermediação de mão de obra que conecta trabalhadores a vagas em todo o país. A partir daí, já é possível consultar oportunidades compatíveis com o perfil do candidato.

O cidadão pode aproveitar o serviço do Poupatempo de forma online, com orientações através do site oficial, ou comparecer presencialmente a qualquer uma das 245 unidades do Estado. Lá, ele será orientado por um atendente a como cadastrar ou atualizar seu currículo.

O serviço gratuito já beneficiou mais de nove mil pessoas em 2025, segundo divulgou o Poupatempo. O programa do Governo de São Paulo reúne mais de 4,2 mil serviços presenciais e digitais de órgãos estaduais, federais e municipais.

O Poupatempo soma 245 unidades em funcionamento em todo o estado, além de 900 totens de autoatendimento. Nos últimos dois anos, 36 novos postos foram abertos.

Como procurar vaga de emprego e cadastrar currículo no Poupatempo

