Ata sinaliza que não haverá queda dos juros a curto prazo: 'Incerteza'

A ata da reunião do Copom reforça um cenário de cautela e ausência de perspectiva para queda da Selic no curto prazo, avalia Marcus Labarthe, sócio-fundador da GT Capital, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

O documento divulgado pelo Banco Central aponta que a taxa Selic deve permanecer em 15% ao ano, diante das incertezas internas e externas, com inflação acima da meta e cenário global instável.

Cautela, incerteza, a gente viu muito essas palavras ao longo do comunicado do Copom. Então, fica claro que o Copom só vai fazer algum ajuste na Selic quando ele tiver exatamente certeza de que, realizando algum ajuste, isso vai trazer um certo benefício. Ele está visualizando que ainda necessita ter uma redução gradativa da atividade econômica para ele ter um horizonte de queda na taxa de juros. Alguns economistas até falavam que o juros poderia até esse ano mesmo cair no Brasil, mas pelo comunicado do Copom acho difícil isso ocorrer. Marcus Labarthe, sócio-fundador da GT Capital

O comunicado também, obviamente, fala do desafio da meta da inflação, dizendo que a perspectiva para 2026 é em torno de 4,3 a 4,8 da meta, e lembrando que a meta é abaixo disso. Ele também fala bastante do cenário externo, incluiu no comunicado a parte da imposição das tarifas norte-americanas, que isso pode ter também, ele disse que está acompanhando com atenção, então quer dizer que isso, na visão do Copom, pode fazer com que tenha alguma alteração nova aí no cenário que ele vinha acompanhando. Fala também das incertezas no cenário externo, mas fica claro nessa ata do Copom que ele está muito atento, mas que no horizonte de curto prazo ele não vê nenhuma perspectiva na queda da taxa de juros. Marcus Labarthe

Para o economista, é praticamente impossível uma queda de juros ainda este ano.

Pelo que eu li aqui, não tem nenhuma frase que dá alguma sensibilidade, alguma perspectiva de que o início da queda do ciclo de alta, agora no caso numa queda, se inicie. Então assim, a tendência é de a gente iniciar o ano ainda com uma taxa alta e eu vejo que o Banco Central, o Copom, só vai fazer essa alteração quando ele tiver absolutamente certeza que isso vai acontecer e eu acredito que ele vai dar alguns indícios, talvez, na ata de dezembro se isso possa acontecer no início do ano que vem. Mas, pelo que a gente leu agora, não existe perspectiva do início do ano de ter uma queda da taxa de juros. Marcus Labarthe

