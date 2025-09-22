Topo

Economia

Santander abre leilão com mais de 300 imóveis e tem casa por R$ 37 mil

Banco Santander faz leilão com mais de 300 imóveis nesta terça-feira (23) - Divulgação/Santander
Banco Santander faz leilão com mais de 300 imóveis nesta terça-feira (23) Imagem: Divulgação/Santander

Colaboração para o UOL

22/09/2025 18h21

O Banco Santander promove amanhã um mega leilão com mais de 300 imóveis residenciais e comerciais localizados em 21 estados brasileiros.

O que aconteceu

O leilão acontece a partir das 11h30 (de Brasília). Os interessados devem fazer um cadastro prévio no site da Biasi Leilões para dar seus lances.

São 302 imóveis disponíveis para lances, com valores que variam entre R$ 56 mil e R$ 2,6 milhões. Eles estão localizados em 21 estados: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O imóvel mais em conta fica em Salgueiro (PE) e tem lance inicial de R$ 37.733. A casa tem terreno de 396 m², 54,68 m² de área construída, dois dormitórios, um banheiro, uma sala e uma varanda. Já o imóvel de maior valor é um duplex a partir de R$ 2.600.000 na Praia Grande, litoral de São Paulo, com 513,47 m² de área privativa.

Entre os destaques está um terreno no Condomínio Parque Residencial Viva, em Pérola (PR), com 831,12 m² de área total e lance inicial de R$ 56.400. Algumas unidades chegam a 65% de desconto, como uma casa em Jardinópolis, de 126,50 m². Ela está avaliada em R$ 590.000 e tem lance inicial de R$ 92.400.

Para os imóveis residenciais, o Santander disponibiliza pagamento à vista (em parcela única) ou financiamento em até 420 meses, com entrada mínima de 20% do valor da compra — condição válida para imóveis acima de R$ 90 mil. No caso de terrenos, o pagamento deverá ser à vista. Todos os imóveis terão IPTU e condomínio quitados pelo banco até a data do leilão.

Para imóveis comerciais, destaca-se uma loja em Alagoinha (PE), com 316,51 m² e lance mínimo de R$ 368.463,21. No litoral, um apartamento no Boqueirão, em Praia Grande (SP), com 400,18 m² de área total, tem lance inicial de R$ 2.600.000,00. Já no interior, que vem se consolidando como polo de atratividade imobiliária, o imóvel de maior valor é uma casa no Jardim Santa Rosália, em Sorocaba (SP), com 542,62 m² de área construída, avaliada em R$ 1.150.000,00.

