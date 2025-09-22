Práticos, porém mais custosos, ETFs de criptomoedas crescem no Brasil

Os ETFs (fundos negociados em bolsa, na sigla em inglês) estão superpopulares no Brasil e no mundo. O volume médio diário de negociações desses fundos na bolsa brasileira pulou de R$ 300 milhões em 2018 para R$ 1,8 bilhão neste ano, segundo a B3. Já nos Estados Unidos, o número desses produtos chegou a 4.370, mais do que as 4.172 ações oferecidas em bolsa, de acordo com dados da Morningstar divulgados em agosto. Mas e no mercado cripto, como está o setor de ETFs? E eles fazem sentido?

Hoje, há cerca de 20 ETFs de criptomoedas no Brasil. Juntos, eles têm um patrimônio líquido de US$ 8 bilhões e aproximadamente 273 mil cotistas. Esses dados foram levantados pela Economatica, além de captados nos sites das gestoras responsáveis e da própria B3. Esses números não consideram os BDRs de ETFs internacionais (recibos de fundos listados no exterior e negociados na bolsa brasileira).

Vale investir via ETFs?

Ricardo Natali, educador financeiro associado à Abefin (Associação Brasileira dos Educadores Financeiros) e criador do canal Lucro FC, disse que o tipo de investidor que mais procura os fundos de índice de cripto são aqueles que privilegiam a praticidade.

"O ETF é um instrumento do mercado tradicional, negociado em bolsa de valores, portanto muito acessível, principalmente para aqueles que já possuem uma conta aberta em alguma corretora. Ou seja, é comum para aquelas pessoas que não querem comprar criptomoedas diretamente em uma exchange e preferem apenas especular com a variação do preço delas", afirma Natali.

Os ETFs funcionam de forma semelhante às ações: têm tickers e podem ser negociados na Bolsa de valores por meio de suas cotas, algumas custando menos de R$ 100. Eles seguem um índice de referência (carteira teórica de criptos usada como parâmetro), que pode ser composto por apenas uma criptomoeda, como o bitcoin (BTC), ou por várias, incluindo ethereum (ETH) e outras altcoins (termo usado para definir qualquer cripto diferente do BTC).

Gustavo Marques, economista, especialista em investimentos e sócio da The Hill Capital, destacou que os ETFs se destacam pela praticidade e pelo ambiente regulado, com custódia feita por instituições financeiras, reduzindo riscos operacionais e facilitando a negociação.

Em contrapartida, segundo Marques, eles limitam a exposição apenas às criptomoedas mais consolidadas e incluem custos de gestão. As taxas dos fundos de índice de criptomoedas também costumam ser um pouco mais caras do que nas exchanges. "Elas variam entre 0,2% e 1,3% ao ano, e o investidor paga a corretagem padrão da B3, em torno de 0,5% por operação."

Já na compra direta de ativos digitais em exchanges, acrescentou Marques, as taxas costumam ser cobradas por transação e variam de 0,15% a 0,5%, dependendo da plataforma escolhida pelo investidor.

"Na prática, a negociação direta pode ter custos menores, mas exige atenção redobrada à segurança e às condições de cada corretora, enquanto os ETFs oferecem previsibilidade e simplicidade dentro do ambiente tradicional da bolsa", disse.

Os maiores e mais negociados

O HASH11, da gestora Hashdex, é hoje o maior ETF cripto do país, com pouco mais de 126,5 mil cotistas e patrimônio líquido de cerca de R$ 4,02 bilhões. O índice seguido pelo fundo é composto majoritariamente por bitcoin (BTC), que representa 72% da carteira. Na segunda posição está o BITH11, da mesma empresa, com exposição de 100% ao bitcoin. O produto soma cerca de 25 mil cotistas e patrimônio líquido de R$ 1,8 bilhão.

Os fundos de cripto, apesar de relativamente novos, também costumam fazer parte da lista de ETFs mais negociados na B3. Segundo boletim da Bolsa de valores, o ETHE11, produto da Hashdex com exposição ao ethereum, foi o quinto mais negociado no mês passado. O HASH11 ficou em sexto lugar, enquanto o BITH11 apareceu em décimo. Juntos, responderam por 5,59% das transações nesse segmento.

Quanto investir?

O quanto ficar exposto ao setor de criptomoedas, seja via ETFs ou diretamente comprando ativos digitais em exchange, depende muito do perfil do investidor, segundo especialistas. A gestora BlackRock, por exemplo, sugeriu no final de 2024 que uma alocação de 2% é saudável. Já um estudo recente da gestora americana Bitwise apontou que 5% em cripto pode melhorar o retorno ajustado ao risco, lembrou Paulo Boghosian, contribuidor do Tradersclub.

"Mas pessoalmente, acredito que a teoria tradicional de portfólio, como era usada nas últimas décadas, já não reflete a realidade atual de instabilidade geopolítica, questionamentos ao dólar como reserva global e mudanças estruturais da economia. Nessa visão, o bitcoin pode assumir um papel defensivo no portfólio, ainda que sua função como reserva de valor não esteja plenamente comprovada, devido à volatilidade", afirmou.

Isso acontece, de acordo com o especialista, porque os criptoativos não estão correlacionados com outras classes de ativos, trazendo um benefício de diversificação mesmo para quem não acredita profundamente no setor.

Cuidados

O principal cuidado é diversificar a carteira de criptomoedas e atentar ao seu perfil de risco, segundo o educador financeiro Natali. "As criptomoedas são uma classe de ativo muito volátil, portanto podem subir muito ou cair muito, o investidor precisa saber disso e estar tranquilo."

Outro ponto importante, disse, é buscar saber exatamente o que há dentro do fundo, ou seja, quais são as criptos em que o produto investe e se você está de acordo com a estratégia. "Por fim, ficar atento às taxas cobradas e não ter muitos ETFs em carteira, pois eles podem se sobrepor".

Boghosian também observou que o investidor precisa compreender a volatilidade do setor, mas o principal cuidado é conhecer as diferenças entre os criptoativos e o papel de cada um dentro do ecossistema. Por isso, segundo ele, "estudar antes de investir ajuda a tomar decisões mais conscientes".