Minha Casa, Minha Vida representa 60% dos imóveis novos vendidos em SP

O programa Minha Casa, Minha Vida respondeu por 60% dos imóveis residenciais novos comercializados na cidade de São Paulo no último ano, segundo a última Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis.

O que aconteceu

No acumulado dos últimos 12 meses (agosto de 2024 a julho de 2025), as vendas de imóveis novos totalizaram 117,7 mil unidades. O Valor Geral de Vendas (VGV) totalizou R$ 58,2 bilhões (alta de 9%), de acordo com a pesquisa. Ao contrário do mês anterior, em julho as vendas de apartamentos novos (6.154 unidades) superaram o número de lançamentos (5.724 unidades), o que indica que o estoque de imóveis está sendo absorvido de forma mais rápida.

Tudo aponta para um mercado imobiliário saudável, com a demanda por moradia, principalmente a de menor custo, mantendo o setor aquecido em constante movimento. Entretanto, é importante considerar que, no contexto nacional, há o desafio da elevada taxa de juros básica (Selic), a qual pode comprometer a atividade econômica e indica a necessidade de o governo federal buscar um ajuste fiscal mais acentuado, abrindo caminho para a redução dos juros Nota oficial do Secovi-SP

Menor déficit habitacional

O Brasil registrou em 2023 o menor déficit habitacional relativo da história, segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP) divulgados na semana passada pelo Ministério das Cidades. O índice de famílias sem moradia própria em relação ao total de domicílios passou de 10,2% em 2009, ano da criação do programa, para 7,6% em 2023, quando ele foi retomado.

O estudo mostra também que houve recuo de 3,8% na quantidade de famílias sem imóvel próprio para morar, entre 2022 e 2023. Com isso, o déficit habitacional absoluto passou de 6,21 milhões de domicílios para 5,97 milhões no período.