Topo

Economia

Minha Casa, Minha Vida representa 60% dos imóveis novos vendidos em SP

Masp, em São Paulo - Divulgação/Secovi-SP
Masp, em São Paulo Imagem: Divulgação/Secovi-SP

Colaboração para o UOL

22/09/2025 12h40

O programa Minha Casa, Minha Vida respondeu por 60% dos imóveis residenciais novos comercializados na cidade de São Paulo no último ano, segundo a última Pesquisa do Mercado Imobiliário do Secovi-SP, o Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis.

O que aconteceu

No acumulado dos últimos 12 meses (agosto de 2024 a julho de 2025), as vendas de imóveis novos totalizaram 117,7 mil unidades. O Valor Geral de Vendas (VGV) totalizou R$ 58,2 bilhões (alta de 9%), de acordo com a pesquisa. Ao contrário do mês anterior, em julho as vendas de apartamentos novos (6.154 unidades) superaram o número de lançamentos (5.724 unidades), o que indica que o estoque de imóveis está sendo absorvido de forma mais rápida.

Relacionadas

Embraer vende 74 aviões para Latam por R$ 11,2 bilhões

'A sociedade não está pagando R$ 0,01 a mais de imposto', diz Haddad

Crédito do Trabalhador: como pedir o empréstimo consignado do FGTS?

Tudo aponta para um mercado imobiliário saudável, com a demanda por moradia, principalmente a de menor custo, mantendo o setor aquecido em constante movimento. Entretanto, é importante considerar que, no contexto nacional, há o desafio da elevada taxa de juros básica (Selic), a qual pode comprometer a atividade econômica e indica a necessidade de o governo federal buscar um ajuste fiscal mais acentuado, abrindo caminho para a redução dos juros Nota oficial do Secovi-SP

Menor déficit habitacional

O Brasil registrou em 2023 o menor déficit habitacional relativo da história, segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP) divulgados na semana passada pelo Ministério das Cidades. O índice de famílias sem moradia própria em relação ao total de domicílios passou de 10,2% em 2009, ano da criação do programa, para 7,6% em 2023, quando ele foi retomado.

O estudo mostra também que houve recuo de 3,8% na quantidade de famílias sem imóvel próprio para morar, entre 2022 e 2023. Com isso, o déficit habitacional absoluto passou de 6,21 milhões de domicílios para 5,97 milhões no período.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Minha Casa, Minha Vida representa 60% dos imóveis novos vendidos em SP

Em meio a temor de mais tarifas de Trump, Embraer vende 24 jatos para Latam

'A sociedade não está pagando R$ 0,01 a mais de imposto', diz Haddad

Crédito do Trabalhador: como pedir o empréstimo consignado do FGTS?

'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO da franquia Jah Açaí

Exportações da carne de porco brasileira aumentam 72%; Chile puxa alta

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação

Qual o valor do salário mínimo no Brasil em 2025? Veja quanto deve ser pago

INSS de setembro: veja as datas de pagamento dos benefícios

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

WePink, de Virginia Fonseca, deve superar R$ 1 bi em vendas neste ano