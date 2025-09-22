'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO da franquia Jah Açaí

Num sábado chuvoso e frio em Düsseldorf, na Alemanha, uma fila de mais de 300 pessoas se formava diante de uma loja ainda desconhecida dos alemães. O motivo da espera? Provar o açaí paraense servido pela Jah Açaí, rede brasileira que escolheu a cidade para sua estreia internacional em junho deste ano.

CEO e cofundador da marca, Rafael Corte disse que ficou impressionando com a cena. "Descobrimos que há mais de 14 mil brasileiros na cidade, além de uma comunidade latina e um público preocupado com alimentação saudável. Mapeamos esses grupos e conseguimos ativar cada um deles", contou ele, no Divã de CNPJ, do Canal UOL.

Levamos o Norte do Brasil para a Alemanha. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Para o engenheiro, a internacionalização do açaí brasileiro revela a força da gastronomia amazônica. A expansão internacional, no entanto, não estava nos planos imediatos da rede.

Segundo Corte, o objetivo inicial era consolidar o crescimento no Brasil, onde há mais de 180 lojas da franquia espalhadas por 14 estados. A virada aconteceu graças a um interessado incomum: um executivo alemão do setor de mineração que conheceu a Jah Açaí em Belo Horizonte e insistiu por mais de um ano em levar a marca para seu país.

"Eu nunca imaginei que nosso primeiro franqueado europeu conheceria a Jah em Belo Horizonte, e não no Rio ou em São Paulo", disse Corte.

Para viabilizar a operação, a Jah Açaí fechou parceria com uma fábrica em Portugal, que passou a produzir a receita exclusiva da rede, ajustada às exigências sanitárias da União Europeia. A estratégia incluiu ainda investimento em tecnologia: a franqueadora desenvolveu ferramentas de suporte em vários idiomas, com chatbots de inteligência artificial para atender franqueados em tempo real, inclusive nos finais de semana.

Segundo Corte, a inauguração em Düsseldorf seguiu a mesma lógica de marketing que funciona no Brasil: degustações pela cidade, parcerias com influenciadores e descontos agressivos no primeiro dia.

Para Corte, a recepção calorosa confirma que a marca tem potencial fora do Brasil e que a cultura amazônica desperta fascínio no exterior. "O Brasil tem uma síndrome de vira-lata que é irreal. Lá fora, valorizam muito nossa cultura, nossa comida, nossa música. O açaí é parte dessa potência", afirmou.

'Açaí pode provocar revolução social e ambiental', diz CEO de rede de açaí

O açaí é um motor de inclusão social e proteção ambiental no Pará, defende Rafael Corte, CEO e cofundador da rede de self-service Jah Açaí. ele destacou que as áreas de produção do fruto apresentam índices de desmatamento muito inferiores aos de regiões mineradoras.

Além de impulsionar a economia local, o açaí garante renda sustentável a comunidades ribeirinhas, razão pela qual Corte o define como um alimento "revolucionário".

O açaí é um alimento maravilhoso, cheio de antioxidantes e ômega-9, a mesma gordura presente no azeite de oliva, mas a revolução social e ambiental que o açaí pode provocar é ainda maior. Rafael Corte, CEO da Jah Açaí

Segundo Corte, mostrar o potencial de impacto social e ambiental do açaí é um dos principais objetivos futuros da marca, cujo carro-chefe é o açaí self-service na máquina de sorvete expresso.

Para o empresário, a cultura amazônica ainda é pouco reconhecida no país. "A cultura da região norte é linda, maravilhosa, e a gente valoriza muito pouco. Um dos nossos propósitos é mostrar o quanto o açaí pode ser revolucionário. Isso a gente ainda não conseguiu mostrar", disse ele.

Corte conheceu a Jah Açaí por acaso, em 2015, depois que o seu negócio de paletas mexicanas faliu. "Eu era master franqueado de uma franquia de paletas mexicanas, mas, com o fracasso do negócio, fiquei apenas com uma fábrica de picolé", contou o empresário.

Ele passou a vender picolés de porta em porta. Ao passar por Conselheiro Lafaiete (MG), viu duas unidades do Jah Açaí cheias de clientes. Corte vendeu sua fábrica de picolé e se tornou sócio no mesmo ano. Investiu R$ 350 mil no negócio. Diego Dutra havia fundado a rede em 2009.

Para Corte, a experiência em gestão e franquias, aliada ao espírito empreendedor de Diego, levou a marca a um novo patamar. Segundo o engenheiro, a rede foi a primeira a apresentar um modelo self-service de açaí no brasil, ou seja, com máquina de sorvete expresso. O faturamento previsto para o ano de 2025 é de R$ 180 milhões.

