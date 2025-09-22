Embraer vende 74 aviões para Latam por R$ 11,2 bilhões

A Latam Airlines anunciou hoje um acordo de US$ 2,1 bilhões (R$ 11,2 bilhões pela taxa de câmbio atual) com a Embraer para a compra de até 74 aeronaves E195-E2.

O que aconteceu

O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo. Somente as encomendas das 24 aeronaves está avaliada em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões.

Com o investimento, o grupo Latam quer fortalecer suas operações domésticas e regionais. Segundo a companhia área em comunicado ao mercado hoje, a aquisição permitirá a adição de até 35 novos destinos aos 160 já existentes.

A decisão do grupo Latam é baseada na excelente eficiência do Embraer E195-E2 e sua versatilidade, que nos permitirão seguir em nossa trajetória de crescimento com rentabilidade, ampliando essa conectividade por meio da abertura de novos destinos, oferecendo ainda mais opções aos nossos passageiros, aproximando comunidades e impulsionando também o desenvolvimento econômico e social.

Roberto Alvo, CEO do LATAM Airlines Group

Primeiro acordo em sete anos

O acordo da Latam marca uma das poucas vendas recentes da Embraer no Brasil. O último pedido de aeronaves E2 no Brasil, a geração atual de jatos comerciais da Embraer, foi feito pela companhia aérea Azul, a única a voar com esse modelo no país, em 2018. A encomenda da Latam acontece em meio à crise crônica de atrasos na entrega de aeronaves pelas fabricantes maiores Boeing e Airbus.

Até então, a Latam não operava aviões da Embraer. A frota da empresa é formada por 286 jatos Airbus, 56 Boeing e 20 cargueiros da fabricante norte-americana, segundo a Embraer.

A encomenda também acontece semanas após acordo da Embraer com a Avelo Airlines. A companhia aérea norte-americana anunciou no dia 10 de setembro a aquisição de 50 jatos E195-E2 da Embraer, com direitos de compra para mais 50. As entregas têm início previsto para primeiro semestre de 2027. O valor do pedido é de 4,4 bilhões de dólares. A Avelo será a primeira companhia aérea dos EUA a operar a nova aeronave comercial da Embraer.

O ministro de Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho, afirmou que o acordo entre Latam e Embraer "é um marco para a aviação regional". "Mais do que aviões novos, é conectividade, integração da América do Sul e fortalecimento dos nossos aeroportos regionais. Até 35 novos destinos ampliam opções de viagem, aproximam comunidades e impulsionam o turismo e a economia em países vizinhos", escreveu o titular da pasta em seu perfil na rede social X, antigo Twitter.

No Brasil, o impacto é direto: aeroportos regionais terão mais movimento, novas rotas e mais acessibilidade. Cidades que antes dependiam de conexões longas podem ganhar voos diretos.

Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos

O E195-E2 permitirá que as afiliadas da Latam conectem mais destinos com a capacidade certa, ao mesmo tempo em que oferecem maior conforto aos passageiros. Estamos extremamente orgulhosos de que o grupo Latam tenha feito a melhor escolha para avançar na conectividade da região e para o futuro que construiremos juntos.

Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer

(*) Com informações da Reuters