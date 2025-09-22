'A sociedade não está pagando R$ 0,01 a mais de imposto', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, rebateu as críticas à reforma tributária e afirmou que os brasileiros não serão atingidos pelas mudanças propostas pelo governo federal. "A sociedade não está pagando R$ 0,01 a mais de imposto. Quem está pagando é quem não pagava", disse durante exposição no Macro Day 2025, evento promovido pelo BTG Pactual.

O que aconteceu

Haddad defendeu as reformas propostas pelo governo. O ministro afirmou que a equipe econômica decidiu "comprar a briga" com temas polêmicos, a exemplo do fim da desoneração da folha de pagamentos e do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos), sem prejudicar a sociedade. "Nada disso significa aumento de imposto, tudo isso significa corte de gasto tributário", disse ele.

Ministro criticou o não reconhecimento das iniciativas. Haddad lamentou as manifestações dos noticiários a respeito das reformas. "O que você vê estampado nos jornais? Que o governo só pensa em arrecadar. [...] Não é verdade, nem que houve gastança, como querem alguns, nem que tem uma fúria arrecadatória", destacou.

Estamos deixando a maior reforma tributária já feita na história do Brasil.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Ele avalia que o Brasil já viveu uma "fúria arrecadatória". Haddad recordou que, no início da ditadura militar, a carga tributária brasileira como proporção do PIB (Produto Interno Bruto) subiu de 16% para 26%. O ministro citou ainda o início da década de 1990, quando a carga tributária passou a 32% do PIB em ação para estabilizar a moeda durante o Plano Real.

O que está acontecendo agora na comparação com o que aconteceu no passado? Não está acontecendo nada disso. Estamos repondo um dinheiro perdido ao longo de duas décadas para justamente chegar num patamar no qual a gente controla a despesa e recompondo a base fiscal, a gente tem condição de sustentabilidade.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Mais de R$ 70 bilhões do Orçamento foi herdado de 2021, diz Haddad. O cálculo do ministro considera as mudanças de critério para o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação). "Aconteceram fatos no Brasil que agravaram a questão orçamentária, que não estavam dados em 2011", avaliou. O valor é equivalente a 0,5 ponto percentual do PIB (Produto Interno Bruto) nacional.

Chefe da Fazenda cobrou a cooperação dos Três Poderes. Na avaliação de Haddad, o desenvolvimento das medidas de ajuste fiscal e ao cumprimento das normas do arcabouço fiscal dependem também do Legislativo e do Judiciário. "Para [o arcabouço] ser fortalecido, você precisa criar as condições políticas de sentar com os parlamentares e falar: 'nós vamos precisar ajustar algumas regras, se não o arcabouço não vai ser sustentável no longo prazo'", observou.