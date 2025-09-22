Topo

Economia

Dólar sobe, e Bolsa cai com novas sanções dos EUA contra o Brasil no radar

Amanda Perobelli/Reuters
Imagem: Amanda Perobelli/Reuters

Colaboração para o UOL, em São Paulo

22/09/2025 13h01Atualizada em 22/09/2025 13h23

O dólar avança no pregão de hoje, enquanto a Bolsa de Valores recua em meio ao impacto das novas sanções dos EUA contra familiares do ministro do STF Alexandre de Moraes e à pressão das ações de grandes bancos.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu a semana em alta frente ao real. A moeda norte-americana subia 0,61%, vendido a R$ 5,353, às 12h29. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava 0,46%, cotado a R$ 5,556.

Comportamento do dólar no Brasil é diferente do exterior, onde a moeda está caindo nesta tarde. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,17% no mesmo horário.

Ibovespa caía 0,96%, para 144.464 pontos, com a pressão das ações do setor bancário. O principal índice acionário da Bolsa de Valores tinha queda desde a abertura do mercado hoje, principalmente com recuo dos grandes bancos. As ações ordinárias do Brasdesco (BBDC3) tinham queda de 0,86%, e as preferenciais, de 0,9%. As ordinárias do Itaú (ITUB3) recuavam 1,41%, e as preferenciais (ITUB4), 1,53%; a unit do Santander (SANB11) caía 1,15%. As units do BTG Pactual (BPAC11) caíam 0,8%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) permaneciam estáveis.

Alta no dólar e queda na Bolsa se agravam com novas sanções dos EUA. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky à mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e ao instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.

Sanção vem 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos EUA, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar.

Investidores também repercutem hoje o noticiário político e as manifestações populares. Milhares de manifestantes saíram às ruas ontem em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia, um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de Janeiro, incluindo Bolsonaro. A urgência desse projeto de lei foi votada também esta semana.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Economia

Medley anuncia patrocínio ao time olímpico do Flamengo

Dólar sobe, e Bolsa cai com novas sanções dos EUA contra o Brasil no radar

Minha Casa, Minha Vida representa 60% dos imóveis novos vendidos em SP

Em meio a temor de mais tarifas de Trump, Embraer vende 24 jatos para Latam

'A sociedade não está pagando R$ 0,01 a mais de imposto', diz Haddad

Crédito do Trabalhador: como pedir o empréstimo consignado do FGTS?

'Levamos o norte do Brasil para Alemanha', diz CEO da franquia Jah Açaí

Exportações da carne de porco brasileira aumentam 72%; Chile puxa alta

Calendário do saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação

Qual o valor do salário mínimo no Brasil em 2025? Veja quanto deve ser pago

INSS de setembro: veja as datas de pagamento dos benefícios