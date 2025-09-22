Dólar sobe, e Bolsa cai com novas sanções dos EUA contra o Brasil no radar

O dólar avança no pregão de hoje, enquanto a Bolsa de Valores recua em meio ao impacto das novas sanções dos EUA contra familiares do ministro do STF Alexandre de Moraes e à pressão das ações de grandes bancos.

O que está acontecendo

O dólar comercial abriu a semana em alta frente ao real. A moeda norte-americana subia 0,61%, vendido a R$ 5,353, às 12h29. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava 0,46%, cotado a R$ 5,556.

Comportamento do dólar no Brasil é diferente do exterior, onde a moeda está caindo nesta tarde. O índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, recuava 0,17% no mesmo horário.

Ibovespa caía 0,96%, para 144.464 pontos, com a pressão das ações do setor bancário. O principal índice acionário da Bolsa de Valores tinha queda desde a abertura do mercado hoje, principalmente com recuo dos grandes bancos. As ações ordinárias do Brasdesco (BBDC3) tinham queda de 0,86%, e as preferenciais, de 0,9%. As ordinárias do Itaú (ITUB3) recuavam 1,41%, e as preferenciais (ITUB4), 1,53%; a unit do Santander (SANB11) caía 1,15%. As units do BTG Pactual (BPAC11) caíam 0,8%. As ordinárias do Banco do Brasil (BBAS3) permaneciam estáveis.

Alta no dólar e queda na Bolsa se agravam com novas sanções dos EUA. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs as sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky à mulher do ministro do STF Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barci de Moraes, 56, e ao instituto Lex, ligado à família. A lei já atinge o magistrado desde 30 de julho.

Sanção vem 11 dias após a condenação do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Aplicada mundialmente desde 2016, a legislação americana prevê três tipos de punições aos seus alvos: restrição de acesso ao território dos EUA, congelamento de bens no país e impedimento de fazer transações financeiras em dólar.

Investidores também repercutem hoje o noticiário político e as manifestações populares. Milhares de manifestantes saíram às ruas ontem em pelo menos 18 capitais e no exterior, em atos contra a PEC da Blindagem e a anistia, um projeto da direita brasileira que pretende dar perdão a condenados pela tentativa de golpe em 8 de Janeiro, incluindo Bolsonaro. A urgência desse projeto de lei foi votada também esta semana.