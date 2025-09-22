Locais de prova do CNU 2025: veja como fazer consulta hoje

Candidatos e candidatas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) poderão consultar, a partir das 18h de hoje, os cartões de confirmação de inscrição com a indicação do local de prova.

O que aconteceu

O acesso deverá ser realizado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O cartão de confirmação traz, entre outras informações, número de inscrição, data, hora e local de prova, além de registrar que a pessoa inscrita terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

A prova objetiva do "Enem dos Concursos" será realizada no dia 5 de outubro, um domingo, e será aplicada em 228 cidades. Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

Datas e horários das provas

Para cargos de nível superior, a prova objetiva será realizada em 5 de outubro, das 13h às 18h, e a discursiva em 7 de dezembro, das 13h às 16h. Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas nos mesmos dias, mas em horários reduzidos: 5 de outubro, das 13h às 16h30, e 7 de dezembro, das 13h às 15h.

Em todos os casos, os portões serão fechados às 12h30 (horário de Brasília), meia hora antes do início.