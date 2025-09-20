Com fortuna de R$ 836 bi, Bernard Arnault critica taxação de super-ricos

Dono da Louis Vuitton, o bilionário Bernard Arnault criticou a taxação de super-ricos, em meio a pressão política e social da população da França para a cobrança do imposto.

O que aconteceu

Discussão sobre taxação "não é um debate técnico ou econômico, mas sim um desejo claramente declarado de destruir a economia francesa", disse Arnault. Na França, tem crescido em popularidade o apelo de Gabriel Zucman, um economista de esquerda, para a cobrança do imposto. Meio milhão de pessoas participaram de uma greve geral dominada por apelos por mais justiça social.

Arnault chamou Zucman de "um ativista de extrema esquerda", em resposta ao jornal britânico The Times. "[Zucman é] Antes de tudo, um ativista de extrema esquerda, que coloca a serviço de sua ideologia (que visa destruir a economia liberal, a única que funciona para o bem de todos) uma competência pseudoacadêmica que é amplamente debatida."

Arnault é o sétimo homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Ele tem uma fortuna avaliada em US$ 157,1 bilhões (R$ 836,4 bilhões, na cotação atual).

Imposto para super-ricos permitiria arrecadar 20 bilhões de euros, segundo Zucman. A medida proposta é de taxar em 2% ao ano os patrimônios superiores a 100 milhões de euros, o que afetaria 0,01% dos contribuintes.

Primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, cogita incluir imposto no plano orçamentário de 2026. A discussão sobre o orçamento começou nesta semana, para evitar que o Parlamento derrube seu governo, como aconteceu com seus dois antecessores François Bayrou e Michel Barnier.

França vive um momento político turbulento. Em menos de dois anos, o país teve cinco primeiros-ministros. Sem maioria formada no Parlamento, Lecornu pode ter dificuldades de aprovar o Orçamento proposto.