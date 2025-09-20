Topo

Economia

Com fortuna de R$ 836 bi, Bernard Arnault critica taxação de super-ricos

Bernard Arnault está tocando uma disputa entre seus cinco filhos para escolher seu sucessor à frente do grupo LVMH - Jérémy Barande / Ecole polytechnique
Bernard Arnault está tocando uma disputa entre seus cinco filhos para escolher seu sucessor à frente do grupo LVMH Imagem: Jérémy Barande / Ecole polytechnique

Do UOL, em São Paulo

20/09/2025 19h47Atualizada em 20/09/2025 19h47

Dono da Louis Vuitton, o bilionário Bernard Arnault criticou a taxação de super-ricos, em meio a pressão política e social da população da França para a cobrança do imposto.

O que aconteceu

Discussão sobre taxação "não é um debate técnico ou econômico, mas sim um desejo claramente declarado de destruir a economia francesa", disse Arnault. Na França, tem crescido em popularidade o apelo de Gabriel Zucman, um economista de esquerda, para a cobrança do imposto. Meio milhão de pessoas participaram de uma greve geral dominada por apelos por mais justiça social.

Relacionadas

Idosa de 101 anos conquista a aposentadoria após batalha de 40 anos

Agentes de viagens vendem menos e faturam mais; veja destinos mais buscados

Brasileiros de 20 cidades tem até 23/9 para solicitar auxílio de R$ 6.220

Arnault chamou Zucman de "um ativista de extrema esquerda", em resposta ao jornal britânico The Times. "[Zucman é] Antes de tudo, um ativista de extrema esquerda, que coloca a serviço de sua ideologia (que visa destruir a economia liberal, a única que funciona para o bem de todos) uma competência pseudoacadêmica que é amplamente debatida."

Arnault é o sétimo homem mais rico do mundo, segundo a Forbes. Ele tem uma fortuna avaliada em US$ 157,1 bilhões (R$ 836,4 bilhões, na cotação atual).

Imposto para super-ricos permitiria arrecadar 20 bilhões de euros, segundo Zucman. A medida proposta é de taxar em 2% ao ano os patrimônios superiores a 100 milhões de euros, o que afetaria 0,01% dos contribuintes.

Primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, cogita incluir imposto no plano orçamentário de 2026. A discussão sobre o orçamento começou nesta semana, para evitar que o Parlamento derrube seu governo, como aconteceu com seus dois antecessores François Bayrou e Michel Barnier.

França vive um momento político turbulento. Em menos de dois anos, o país teve cinco primeiros-ministros. Sem maioria formada no Parlamento, Lecornu pode ter dificuldades de aprovar o Orçamento proposto.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Economia

Com fortuna de R$ 836 bi, Bernard Arnault critica taxação de super-ricos

Carne vegetal perde apelo e frustra previsões bilionárias do mercado

Idosa de 101 anos conquista a aposentadoria após batalha de 40 anos

Energia solar pode reduzir em até 20% a conta de luz de PMEs

Agentes de viagens vendem menos e faturam mais; veja destinos mais buscados

Flamengo, Corinthians e Cruzeiro lideram arrecadação de campanha da Brahma

Quanto custa e como se planejar para ir para os EUA assistir ao Super Bowl?

BNDES aprova R$1,2 bi em crédito para empresas afetadas por tarifas dos EUA

Brasileiros de 20 cidades tem até 23/9 para solicitar auxílio de R$ 6.220

Operação apreende combustível em fraude de bilhões nos portos, diz Haddad

Haddad desiste de ir à ONU para acompanhar votação do IR