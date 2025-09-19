'Vincular mínimo a aposentadoria afetará próximo governo', diz pesquisador

O reajuste do salário mínimo para R$ 1.518 em 2025 pressiona as despesas com aposentadorias e pensões, avalia Fabio Giambiagi, pesquisador do FGV Ibre, no Mercado Aberto, do Canal UOL.

O aumento de 7,5% no piso nacional, que superou a inflação, reforça o impacto fiscal, já que o mínimo serve de referência para benefícios do INSS. Mesmo com teto para o crescimento das despesas, o efeito é multiplicador e preocupa especialistas.

O que eu quero registrar aqui é especificamente o impacto disso sobre a despesa com aposentadorias e pensões. E nesse sentido, é importante que quem está nos assistindo esteja ciente do seguinte, na enorme maioria dos países do mundo, os aposentados, ao se aposentarem, têm os seus rendimentos corrigidos pela inflação, o que é rigorosamente justo porque quando o salário real cai para para quem está no mercado de trabalho, a pessoa pode se virar, trabalha um pouco mais, etc. Evidentemente, para quem está aposentado é uma crueldade submetê-lo a uma deterioração dos rendimentos. Agora, uma coisa é preservar o poder aquisitivo, coisa que muitos governos procuram fazer, e outra coisa é dar aumentos reais que se somam ao efeito demográfico do aumento do número de aposentados e pensionistas por conta do envelhecimento da população, que no Brasil já é da ordem de em torno de 2% ao ano. Fabio Giambiagi, pesquisador do FGV Ibre

Então o que o estudo faz é quantificar o efeito da regra do salário mínimo do governo Lula nas despesas ano a ano. Então, no primeiro ano, o efeito de ter aumentado o salário mínimo em termos reais e ter transportado isso para o aumento de aposentadorias e pensões foi da ordem de grandeza de R$ 10 bilhões. Só que esse efeito é cumulativo. Então, no segundo ano, com o aumento que houve em 2024, já foi de R$ 28 bilhões e a estimativa é que no ano que vem seja de R$ 64 bilhões. Fabio Giambiagi

Giambiagi ressalta que o impacto se ampliou nos últimos anos, com aumentos reais do salário mínimo e envelhecimento da população, o que pressiona o orçamento da previdência.

Nós elevamos o salário mínimo em termos reais em torno de R$ 200, ou seja, aquilo que tinha um poder aquisitivo de R$ 100, hoje tem um poder aquisitivo de R$ 300, com um impacto considerável sobre as despesas do INSS, que hoje são a principal rubrica de despesa do país. Então, é perfeitamente natural que haja aumentos reais do salário mínimo em qualquer país do mundo que tenha progresso. O problema é a vinculação com o pagamento mínimo de aposentadorias e pensões, que está definido na Constituição. Fabio Giambiagi

Para Giambiagi, o próximo presidente terá de enfrentar o tema da vinculação entre salário mínimo e piso previdenciário, seja qual for o resultado das eleições.

Ou se consegue algum entendimento para promover essa desvinculação, de tal forma que o salário mínimo aumente no mercado de trabalho, mas as aposentadorias e pensões sejam corrigidas basicamente pela inflação, ou se for mantida a vinculação Eu tenho a impressão de que a decisão acerca desta questão será a principal decisão a ser tomada pelo presidente da república que vier a ser eleito no ano que vem, porque mesmo no caso de manutenção do presidente Lula, em caso de reeleição, será cada vez mais oneroso para ele sustentar a atual política. Fabio Giambiagi

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: