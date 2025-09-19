Operação apreende combustível em fraude de bilhões nos portos, diz Haddad

Uma falha grave na liberação e desembarque de mercadorias no portos brasileiros desvia bilhões de reais, afirmou hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje dois navios com combustível suspeito foram apreendidos no Rio em nova operação da Receita Federal, batizada de Cadeia de Carbono, após a operação Carbono Oculto, de agosto.

O que aconteceu

A mercadoria apreendida hoje no Rio "pode chegar a R$ 240 milhões em combustível". "Como é uma prática rotineira desse esquema, estamos falando de bilhões de reais", afirmou o ministro em São Paulo

Esse esquema no Brasil se deve a uma falha na liberação e desembarque de mercadorias, segundo o ministro. Ele explicou que, no Brasil, uma carga pode ser desembaraçada no porto de um estado e desembarcar no porto de outro. "Hoje, uma carga desembarada no Espírito Santo pode ser desembarcada em São Paulo", disse ele. Os crimes ocorreriam no momento do desembaraço (processo de liberação de uma carga pela alfândega) ou desembarque da mercadoria.

O setor de combustível foi escolhido porque é o que mais é usado para esse tipo de atividade: rede de distribuição, postos de gasolina, caminhões, uma rede nacional que dá suporte à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

A brecha dificultaria o trabalho de fiscalização. Quando existe alguma suspeita detectada pela Receita Federal no local de desembaraço, por exemplo, liminares judiciais impediam que a Receita apreendesse a mercadoria no desembarque.

Para coibir esse tipo de crime, "uma Instrução Normativa vai ser expedida hoje" pelo governo. Seu objetivo será facilitar a fiscalização da Receita e impedir que o desembaraço e descarga de mercadoria sejam feitos em portos diferentes, uma medida "elaborada em diálogo com o setor", diz a Receita.

Carbono Oculto

O operação de hoje foi deflagrada após a Operação Carbono Oculto acusar o PCC (Primeiro Comando da Capital) de lavar dinheiro do tráfico por meio de postos de gasolina. O esquema envolvia desde a importação, produção, formulação e distribuição, até a venda ao consumidor final.

Para lavar o dinheiro e ocultar patrimônio, criminosos do PCC usariam fintechs e fundos de investimentos. Foram mais de R$ 52 bilhões movimentados por pelo menos mil postos de combustíveis e empresas de fachada entre 2020 e 2024, segundo as investigações.

As fintech também funcionariam como "banco paralelo" do esquema. O repasses utilizariam contas em espécie ou maquininhas, tudo para ocultar os donos dos dinheiro.

A Justiça bloqueou ou sequestraram mais de R$ 1 bilhão. A operação foi deflagrada em 28 de agosto de 2025 pela Receita Federal em parceria com diversos órgãos federais e estaduais.