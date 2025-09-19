Brasileiros de 20 cidades tem até 23/9 para solicitar auxílio de R$ 6.220

Moradores de 20 municípios que foram atingidos por desastres naturais têm até o dia 23 de setembro para solicitar o Saque Calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O que aconteceu

O Saque Calamidade permite ao trabalhador sacar até R$ 6.220,00 de cada conta de sua titularidade no FGTS. O resgate é feito em caso de necessidade pessoal, urgente e grave em caso de desastres naturais (como alagamentos, deslizamentos de terra e fortes chuvas) que tenham atingido a sua residência.

É necessário ter saldo na conta do FGTS e não ter feito saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses. O saque só é permitido para moradores de endereços que foram identificados pelas Defesas Civis das cidades que tiveram estado de calamidade decretado.

Veja as cidades com prazo para solicitação de saque até terça (23):

Alagoas : Passo de Camaragibe e Caapiranga

: Passo de Camaragibe e Caapiranga Amazonas : Japurá, Maraã, São Paulo de Olivença

: Japurá, Maraã, São Paulo de Olivença Maranhão : Guimarães e Presidente Sarney

: Guimarães e Presidente Sarney Pará : Curuá, Maracanã, Palestina do Pará e Quatipuru

: Curuá, Maracanã, Palestina do Pará e Quatipuru Pernambuco : São José da Coroa Grande

: São José da Coroa Grande Rio Grande do Sul: Itaqui, Maçambará, Mostardas, Quevedos, São Francisco de Assis, São Francisco de Paula, Soledade e Toropi

Para o saque, considera-se desastre natural:

Enchentes ou inundações graduais;

Enxurradas ou inundações bruscas;

Alagamentos;

Inundações litorâneas provocadas pela brusca invasão do mar;

Precipitações de granizos;

Vendavais ou tempestades;

Vendavais muito intensos ou ciclones extratropicais;

Vendavais extremamente intensos, furacões, tufões ou ciclones tropicais;

Tornados e trombas d'água;

Desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa, com danos a unidades residenciais.

Como solicitar o saque-calamidade:

A solicitação deve ser feita pelo Aplicativo FGTS. Veja o passo a passo:

Clique no card "Solicitar seu saque 100% digital" ou no menu inferior "Saques". Selecione "Solicitar saque"; Clique em "Calamidade pública"; Realize o procedimento de segurança informando login e senha, caso seja necessário. Leia sobre as condições e documentos necessários ao saque e clique em "Solicitar Saque". Informe o nome do município e selecione-o na lista; Selecione o tipo do comprovante de endereço. Digite o CEP e número da residência; Escolha uma das opções para receber seu FGTS: Crédito em conta bancária de qualquer instituição; ou sacar presencialmente. Encaminhe os seguintes documentos: Documento de identidade; Comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação de calamidade; Tire uma foto de rosto segurando o documento de identificação; Confira os documentos anexados e confirme; A CAIXA irá analisar sua solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em sua conta.

Documentação

Para solicitar o Saque Calamidade do FGTS, o trabalhador deverá enviar os seguintes documentos no aplicativo ou apresentá-los na Agência CAIXA para atendimento: