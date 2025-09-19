Mais assentos e menu simples: as apostas anunciadas pelo CEO da Starbucks

A Starbucks anunciou novas medidas para recuperar clientes e garantir que a rede não sofra com a redução de gastos dos consumidores em meio à incerteza econômica dos tempos atuais.

O que aconteceu

A principal novidade é a reinstalação de centenas de milhares de assentos em suas lojas. As medidas foram divulgadas por Brian Niccol, CEO da Starbucks, durante o Fast Company Innovation Festival, realizado em Nova York.

A iniciativa visa resgatar a ideia da cafeteria como "terceiro espaço", um lugar entre casa e trabalho onde os clientes possam desfrutar do tempo. Segundo Niccol, a rede busca não só resgatar o desejo dos clientes de ficarem mais tempo nas lojas, mas também criar conexões com os baristas por meio de toques pessoais, como mensagens escritas à mão nos copos de café.

Nos últimos anos, a rede vinha priorizando pedidos digitais e retiradas rápidas, especialmente após a pandemia. Muitos dos assentos foram retirados, dando lugar a áreas de espera para pedidos feitos pelo celular. Mas esse modelo de negócios está com os dias contados.

Niccol destacou que muitas das mudanças da Starbucks são baseadas em observações que ele fez ao visitar lojas. "Entrei em uma loja e as tomadas estavam cobertas ou não funcionavam, não havia assentos suficientes", disse.

Outra aposta da rede é oferecer um menu simplificado para dar aos baristas mais tempo de interação com os clientes. "Quando digo às pessoas, 'cite uma empresa com ótimo atendimento ao cliente', geralmente recebo um olhar vazio. Isso me diz, de cara, que há uma enorme oportunidade de sermos a empresa definidora de atendimento ao cliente", diz Niccol.

A Starbucks informou em julho seu sexto trimestre consecutivo de queda nas vendas de lojas nos Estados Unidos. A companhia também registrou uma diminuição de 4% nas transações.