Haddad desiste de ir à ONU para acompanhar votação do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, desistiu de viajar para os EUA para acompanhar o presidente Lula (PT) na Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), que acontece em Nova York a partir da próxima terça-feira (23).

O que aconteceu

Haddad fica em Brasília para acompanhar a "agenda doméstica". Ele confirmou a informação em entrevista à imprensa em São Paulo. A Câmara dos Deputados deve pautar, na próxima semana, o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. "Fico em virtude da possibilidade dessa agenda, de os líderes acharem conveniente pautar esse projeto", afirmou o ministro.

Ministro já tinha conseguido visto. Haddad pediu a renovação de seu visto diplomático em agosto, já em meio às tensões provocadas pelo tarifaço dos EUA. O governo de Donald Trump já havia concedido o documento. Ele participaria da Climate Week, a Semana do Clima, em Nova York. O evento anual tem por objetivo promover ações em favor da sustentabilidade climática global. Ele havia ido à ONU no ano passado e participado de reuniões com agências de classificação de risco, como a Moody's.

Haddad deve viajar aos EUA em outubro. Há previsão de que ele vá a Washington D.C. para a 4ª Reunião de Ministros de Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, entre os dias 15 e 16, e para a reunião anual do FMI (Fundo Monetário Nacional) e Banco Mundial, de 17 a 19 de outubro. Também deve ir o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A proposta é prioridade para o governo. O projeto é uma das principais pautas econômicas da gestão petista e deverá ser utilizado na eventual campanha de reeleição de Lula. O chefe do Executivo e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já fizeram várias conversas com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e lideranças dos partidos no Congresso para pedir celeridade ao texto.

A isenção do IR deve avançar após Câmara aprovar PEC da Blindagem e urgência da anistia. Ambos os temas monopolizaram as discussões da Casa por semanas. Lideranças avaliavam que só seria possível seguir com temas importantes para o país depois que as propostas de interesse dos parlamentares avançassem.

Projeto já está pronto para ser analisado no plenário. Os deputados aprovaram o requerimento de urgência da proposta em agosto e, portanto, o texto não precisa passar por mais comissões temáticas da Câmara.

O relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL) foi aprovado em julho na comissão especial que discutiu o tema. O texto prevê que a perda de arrecadação será compensada com a taxação das pessoas com remuneração a partir de R$ 50 mil por mês. O deputado alagoano tem afirmado que o relatório no plenário será o mesmo.

Lira manteve os principais pontos apresentados pelo governo. Em alguns deles, foi até mais permissivo. O texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 mensais. O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes.

Cálculos estimam que a isenção significa perda de arrecadação anual de R$ 25,5 bilhões. A legislação obriga a apontar uma fonte de compensação para cada queda de receita. Lira manteve a sugestão do governo de cobrar de quem ganha mais.

O relator estabeleceu uma taxa mínima para quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. Está prevista uma progressão da alíquota chegando a 10% para rendimentos acima de R$ 1,2 milhão por ano. Como forma de exemplo, quem ganha R$ 900 mil anuais pagará 5% (R$ 45 mil).

De acordo com Lira, a solução vai arrecadar R$ 76,21 bilhões em três anos. O texto final significa um recuo do relator, que pretendia reduzir o percentual cobrado de contribuintes de alta renda para 9%. O motivo foi a pressão popular contra a proteção aos super-ricos.

A oposição deve brigar para derrubar a taxação dos super-ricos. O PL tem sido contra que haja aumento de impostos, o que inclui quem ganha a partir de R$ 600 mil por ano. O partido deve apresentar destaques —trechos que podem alterar a proposta após aprovação do texto-base— para retirar a compensação da isenção do IR.