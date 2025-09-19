Gás do Povo: quantos botijões cada família pode receber no programa?

O programa 'Gás do Povo', lançado pelo Governo Federal, distribuirá botijões de gás de cozinha (GLP) gratuitamente para famílias de baixa renda e substituirá o Auxílio Gás.

O que aconteceu

Cada família terá direito a uma quantidade de botijões por ano, conforme a composição familiar.

Famílias com 2 integrantes: Receberão até 3 botijões por ano. Validade de 4 meses, cada vale.

Famílias com 3 integrantes: Receberão até 4 botijões por ano. Validade de 3 meses, cada vale.

Famílias com 4 ou mais integrantes: Receberão até 6 botijões por ano. Validade de 4 meses, cada vale.

Terão direito ao benefício as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) com renda mensal per capita de até meio salário-mínimo (hoje em R$ 759). A prioridade será para aqueles que recebem o Bolsa Família.

Os dados no CadÚnico precisam estar atualizados para não perder o acesso ao benefício. Se o CPF do responsável da família estiver irregular, isso também pode impedir o ingresso ou a continuidade no programa.

A distribuição dos botijões deve começar a partir de 30 de outubro. A iniciativa será implementada de forma gradual e a previsão é que, até março de 2026, todas as 15,5 milhões de famílias que serão contempladas pelo programa já estejam sendo atendidas.

É de graça. O botijão será gratuito para todos os beneficiários, que só terão que arcar com o custo da entrega se desejarem receber o botijão em casa.

Em vez do benefício em dinheiro, como acontecia no Auxílio Gás, agora cada família vai retirar diretamente o botijão de gás nas revendedoras credenciadas mais próximas de sua casa, sem intermediário. A gratuidade será concedida no momento da compra, mediante validação eletrônica na revenda habilitada.

A autorização para a retirada se dará de quatro formas:

Por meio de um aplicativo gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), onde o beneficiário poderá localizar revendas credenciadas e acessar o vale eletrônico;

Com o cartão do próprio programa que será criado;

Por meio de vale impresso a ser retirado nas agências da Caixa Econômica Federal ou em lotéricas;

Com o cartão do Bolsa Família.

Preço por unidade da federação

O valor a ser pago pelo botijão será definido de forma regionalizada pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A diferenciação do preço por unidade da federação considera as variações regionais e busca reduzir desigualdades.

A revenda participante deverá ter a identidade visual padronizada, com as informações do programa. "É importante destacar que o preço de referência não inclui o frete de entrega do gás de cozinha", informou o governo.

Como identificar as revendedoras credenciadas?

Já existem 58 mil postos de revendas. É onde o brasileiro e a brasileira já buscam o seu gás de cozinha, já compram o seu gás. Todos os postos terão a placa. Aqui tem gás do povo. E chegará com o cartão da Caixa, ou com o cartão do Bolsa Família, ou com o Vale, que poderá ser retirado em todas as casas lotéricas do Brasil, ou com o aplicativo da Caixa Econômica Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ao programa A Voz do Brasil

