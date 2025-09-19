Topo

Economia

Donald Trump e Xi Jinping conversam por acordo para manter TikTok nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontra com o presidente da China, Xi Jinping, no início de sua reunião bilateral na cúpula dos líderes do G20 em Osaka, Japão. - Kevin Lamarque
O presidente dos EUA, Donald Trump, se encontra com o presidente da China, Xi Jinping, no início de sua reunião bilateral na cúpula dos líderes do G20 em Osaka, Japão. Imagem: Kevin Lamarque

Do UOL, em São Paulo

19/09/2025 11h27

Os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, conversaram por telefone em busca de um acordo para manter o aplicativo de vídeo TikTok nos EUA. A expectativa é de que as negociações abram caminho para novos investimentos chineses no setor de tecnologia.

O que aconteceu

China e EUA tentam acordo sobe o TikTok. A discussão foi realizada em telefonema entre Trump e Xi Jumping, segundo confirmação da emissora estatal chinesa CCTV. A conversa tenta aliviar as tensões entre as duas superpotências sobre um impasse relacionado ao comércio.

Celebração da negociação não foi confirmada. CCTV não forneceu nenhum detalhe da conversa e a Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário sobre os desfechos da ligação. Também não está claro qual é a estrutura exata de propriedade da empresa, quanto controle a China manterá ou se o Congresso aprovará.

Negociação ocorre após meses de tensões. O avanço sobre o futuro das operações do TikTok nos Estados Unidos representa a tentativa de um desfecho devido à legislação que obriga a empresa chinesa ByteDance, dona da rede social, a repassar o controle dos dados e operações a empresas dos Estados Unidos ou deixar de operar nos EUA.

Decisão abre caminho para destravar investimentos. A celebração do acordo era aguardada pelo mercado financeiro, porque abre caminho para novos negócios entre China e Estados Unidos. As expectativas consideram a possibilidade de novos aportes chineses no setor de tecnologia dos EUA.

*Com Reuters

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Economia

Donald Trump e Xi Jinping conversam por acordo para manter TikTok nos EUA

Dólar sobe a R$ 5,32, e Bolsa avança na abertura com bancos

Itaú deve indenizar bancária por impor jejuns e orações para bater metas

PF cumpre seis mandados de prisão contra suspeitos de fraudar Caixa Tem

'Vincular mínimo à aposentadoria afetará próximo governo', diz pesquisador

Sem futuro? Estudo sugere que marcas 'resgatem as origens' para sobreviver

Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Tropas terão aumento: quanto vão ganhar os membros das Forças Armadas

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas para fazer a retirada

Salário mínimo de 2025 sofreu reajuste de 7,5%; veja valor do piso

Pagamentos do INSS de setembro começam na semana que vem; veja calendário