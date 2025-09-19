Donald Trump e Xi Jinping conversam por acordo para manter TikTok nos EUA

Os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, conversaram por telefone em busca de um acordo para manter o aplicativo de vídeo TikTok nos EUA. A expectativa é de que as negociações abram caminho para novos investimentos chineses no setor de tecnologia.

O que aconteceu

China e EUA tentam acordo sobe o TikTok. A discussão foi realizada em telefonema entre Trump e Xi Jumping, segundo confirmação da emissora estatal chinesa CCTV. A conversa tenta aliviar as tensões entre as duas superpotências sobre um impasse relacionado ao comércio.

Celebração da negociação não foi confirmada. CCTV não forneceu nenhum detalhe da conversa e a Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário sobre os desfechos da ligação. Também não está claro qual é a estrutura exata de propriedade da empresa, quanto controle a China manterá ou se o Congresso aprovará.

Negociação ocorre após meses de tensões. O avanço sobre o futuro das operações do TikTok nos Estados Unidos representa a tentativa de um desfecho devido à legislação que obriga a empresa chinesa ByteDance, dona da rede social, a repassar o controle dos dados e operações a empresas dos Estados Unidos ou deixar de operar nos EUA.

Decisão abre caminho para destravar investimentos. A celebração do acordo era aguardada pelo mercado financeiro, porque abre caminho para novos negócios entre China e Estados Unidos. As expectativas consideram a possibilidade de novos aportes chineses no setor de tecnologia dos EUA.

*Com Reuters