BB faz 3 leilões e oferece imóveis com renda imediata de aluguel garantida

O Banco do Brasil realiza, neste mês de setembro, três leilões públicos de 142 imóveis residenciais e comerciais distribuídos por várias regiões do país.

O que aconteceu

Os lances já estão abertos, e as sessões públicas acontecem nos dias 23, 25 e 30 de setembro. Muitos dos imóveis contam com locação simultânea parcial ou integral, garantindo renda imediata ao comprador, segundo o organizador.

O leilão acontece de forma 100% online. Os interessados devem acessar os sites Seu Imóvel BB ou Lance no Leilão, onde estão disponíveis os editais completos, fotos, descrições dos imóveis e condições de participação.

Há imóveis comerciais desocupados com até 52% de desconto em relação ao valor de mercado. A sessão ocorre no dia 25 de setembro, às 14h, com duas unidades em São Paulo e uma no Rio de Janeiro.

65 imóveis próprios Banco do Brasil serão comercializados com locação simultânea parcial ou integral. Os estados com maior número de ofertas são: São Paulo (17), Rio Grande do Sul (9), Minas Gerais (8) e Rio de Janeiro (6). A sessão será realizada no dia 25 de setembro, às 11h.

Por fim, outros 74 imóveis estão distribuídos por 18 estados, com destaque para São Paulo (24), Pernambuco (6), Espírito Santo (5), Goiás (5) e Minas Gerais (5). As sessões acontecem em duas etapas: 23 e 30 de setembro. Nos dois dias, as sessões serão realizadas às 11h30.