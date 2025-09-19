PF cumpre seis mandados de prisão contra suspeitos de fraudar Caixa Tem
A PF (Polícia Federal) cumpre nesta manhã seis mandados de prisão preventiva contra suspeitos de fraudar contas do aplicativo Caixa Tem, utilizado para o pagamento de benefícios sociais. A ação representa um desdobramento da Operação Farra Brasil, deflagrada em abril.
O que aconteceu
PF cumpre a segunda fase da Operação Farra Brasil. A ação pretende de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes por meio do Caixa Tem. O desdobramento tem seis suspeitos de participação nos golpes como alvo. Eles tiveram a prisão preventiva decretada.
Suspeitos teriam cooptado funcionários da Caixa e de Lotéricas. Segundo as investigações da Delegacia de Polícia Federal de Niterói, os suspeitos ofereciam propina aos profissionais em troca do acesso indevido a contas sociais de terceiros no Caixa Tem. Em uma única operação, foram transferidos mais de R$ 300 mil a um único funcionário que havia sido cooptado.
Com as informações recebidas, o grupo cometia as fraudes. A maioria das vítimas é beneficiária de programas sociais do Governo Federal, mas as fraudes também atingem o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o seguro-desemprego, todos pagos por intermédio do aplicativo.
Mandados de prisão são cumpridos no Rio de Janeiro. Os mandados de prisão contra os integrantes do grupo investigado são cumpridos nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Cachoeiras de Macacu. Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, corrupção ativa, corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistemas de informação.
Primeira fase da operação prendeu 16 investigados. A PF afirma que os 23 mandados de busca e apreensão e as medidas cautelares proporcionaram o acesso a novos elementos para comprovar que o grupo criminoso continuava a praticar as fraudes. As apurações resultaram na expedição dos seis mandados de prisão preventiva contra os investigados.
Investigações apontam para cerca de 749 mil contestações no Caixa Tem. O número foi contabilizado pela Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF desde o lançamento do aplicativo, em 2020. No período, a Caixa realizou o ressarcimento de pouco mais de R$ 2 bilhões.