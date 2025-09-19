PF cumpre seis mandados de prisão contra suspeitos de fraudar Caixa Tem

A PF (Polícia Federal) cumpre nesta manhã seis mandados de prisão preventiva contra suspeitos de fraudar contas do aplicativo Caixa Tem, utilizado para o pagamento de benefícios sociais. A ação representa um desdobramento da Operação Farra Brasil, deflagrada em abril.

O que aconteceu

PF cumpre a segunda fase da Operação Farra Brasil. A ação pretende de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes por meio do Caixa Tem. O desdobramento tem seis suspeitos de participação nos golpes como alvo. Eles tiveram a prisão preventiva decretada.

Suspeitos teriam cooptado funcionários da Caixa e de Lotéricas. Segundo as investigações da Delegacia de Polícia Federal de Niterói, os suspeitos ofereciam propina aos profissionais em troca do acesso indevido a contas sociais de terceiros no Caixa Tem. Em uma única operação, foram transferidos mais de R$ 300 mil a um único funcionário que havia sido cooptado.

Com as informações recebidas, o grupo cometia as fraudes. A maioria das vítimas é beneficiária de programas sociais do Governo Federal, mas as fraudes também atingem o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) e o seguro-desemprego, todos pagos por intermédio do aplicativo.

2ª fase da Operação Farra Brasil foi realizada em três cidades do RJ Imagem: Divulgação/PF

Mandados de prisão são cumpridos no Rio de Janeiro. Os mandados de prisão contra os integrantes do grupo investigado são cumpridos nas cidades de Niterói, São Gonçalo e Cachoeiras de Macacu. Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, corrupção ativa, corrupção passiva e inserção de dados falsos em sistemas de informação.

Primeira fase da operação prendeu 16 investigados. A PF afirma que os 23 mandados de busca e apreensão e as medidas cautelares proporcionaram o acesso a novos elementos para comprovar que o grupo criminoso continuava a praticar as fraudes. As apurações resultaram na expedição dos seis mandados de prisão preventiva contra os investigados.

Investigações apontam para cerca de 749 mil contestações no Caixa Tem. O número foi contabilizado pela Coordenação de Repressão a Fraudes Bancárias Eletrônicas da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF desde o lançamento do aplicativo, em 2020. No período, a Caixa realizou o ressarcimento de pouco mais de R$ 2 bilhões.